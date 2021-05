400e Prakash Purab de Guru Tegh Bahadur: ses débuts, ses enseignements et ses travaux importants | Actualités culturelles

New Delhi: L’occasion propice du 400e Prakash Purab de Guru Tegh Bahadur est célébrée le 1er mai de cette année. Il était le 9e des 10 gourous qui ont fondé la religion sikh. Il était également considéré comme le chef des Sikhs de 1665 jusqu’à sa disparition en 1675.

Ce jour-là, les gens rendent hommage au chef religieux. Le Premier ministre Narendra Modi a également rendu visite au saint Gurudwara Sis Ganj Sahib aujourd’hui pour prier Guru Tegh Bahadur comme on le voit sur son Twitter.

Prié à Gurudwara Sis Ganj Sahib aujourd’hui. Nous ne pouvons jamais oublier la vie, les idéaux et le sacrifice suprême de Sri Guru Teg Bahadur Ji. – Narendra Modi (@narendramodi) 1er mai 2021

Guru Tegh Bahadur est considéré comme un érudit et poète honorable qui a grandement contribué au Sri Guru Granth Sahib – le principal livre sacré du sikhisme. À l’occasion de son 400e Prakash Purab, jetons un coup d’œil à sa vie, ses enseignements et ses œuvres populaires.

Jeunesse

Guru Tegh Bahadur est né au Pendjab en 1621 du Guru Hargobind Sahib, le sixième gourou sikh. Il a d’abord été nommé Tyaga Mal mais est devenu plus tard connu sous le nom de Tegh Bahadur après avoir participé à la guerre contre les Moghols et fait preuve de bravoure.

Il a été formé à plusieurs compétences telles que le tir à l’arc et l’équitation. Il a également appris la littérature hindoue classique, y compris les Vedas, les Upanishads et les Puranas. On pense souvent que Tegh Bahadur préférait la solitude et la contemplation à une interaction excessive.

Enseignements et travaux de Guru Tegh Bahadur

Le gourou sikh a écrit plusieurs hymnes à Granth Sahib. Ses autres œuvres comprennent 116 shabads, 15 ragas et 782 compositions qui ont également été ajoutées au livre sacré sikh – Granth Sahib. Il a écrit sur un large éventail de sujets tels que Dieu, les relations humaines, la condition humaine, le corps et l’esprit, les émotions, le service, la mort et la dignité.

Guru Tegh Bahadur avait également voyagé à travers certaines parties de l’empire moghol et aidé à la construction de temples sikhs dans les régions.

La disparition du gourou Tegh Bahadur

Le chef religieux a été décapité par l’empereur moghol Aurangzeb à Delhi. Gurudwara Sis Ganj Sahib et Gurdwara Rakab Ganj Sahib dans la capitale nationale sont considérés comme l’endroit où il a été exécuté et incinéré. Son sacrifice et son anniversaire de mort sont rendus hommage aux Shaheedi Divas de Guru Tegh Bahadur chaque année le 24 novembre.