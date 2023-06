400 salariés, soit 15 % des effectifs de l’entreprise

La plate-forme de livraison de nourriture Grubhub a licencié environ 400 employés, soit 15% de ses effectifs, invoquant la nécessité de maintenir la « compétitivité », a déclaré le PDG de l’entreprise dans un communiqué. message aux employés lundi.

L’entreprise a eu du mal à conquérir des parts de marché, accusant un retard important par rapport à des concurrents tels que Uber Mange et DoorDash selon recherche de Bloomberg Deuxième mesure.

Grubhub a déclaré qu’il offrirait aux employés une indemnité de départ d’au moins 16 semaines, mais a refusé de commenter les groupes ou les postes spécifiques qui ont été touchés.

« Il ne fait aucun doute que nous avons une base solide en place et une immense opportunité devant nous – mais il est également clair que nous devons prendre des décisions difficiles afin de maintenir notre compétitivité, d’offrir le meilleur service possible aux convives et nos autres partenaires, et réussir à long terme », a déclaré le PDG Howard Migdal dans sa note.

L’ancienne société publique a été rachetée par la multinationale néerlandaise Just Eat Takeaway.com en 2021. La transaction entièrement en actions a valorisé Grubhub à 7,3 milliards de dollars.

Moins d’un an après la conclusion de l’accord, Just Eat Takeaway a déclaré qu’il envisageait la « vente partielle ou totale » de Grubhub. Un porte-parole de Grubhub n’a pas immédiatement répondu à une enquête de CNBC pour savoir si les licenciements étaient liés à un processus de vente potentiel.