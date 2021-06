400 milliards de dollars, soit environ la moitié des allocations de chômage américaines versées pendant la pandémie de Covid-19, ont peut-être été gaspillés par des criminels – RT USA News

Jusqu’à la moitié des allocations de chômage améliorées versées pour aider les Américains à surmonter la pandémie de Covid-19 auraient été volées par des fraudeurs et d’autres criminels, gaspillant jusqu’à 400 milliards de dollars en impôts.

Les voleurs ont puisé dans l’argent en volant des informations personnelles et en les utilisant pour faire de fausses demandes de chômage aux États, selon des rapports publiés jeudi par Fox Business et Axios, citant des experts en sécurité. Les États, qui administrent les paiements, ont été mal préparés pour détecter les réseaux criminels à l’étranger utilisant de fausses identités pour escroquer le système.

Haywood Talcove, directeur général de LexisNexis Risk Solutions, a déclaré à Fox Business qu’environ 250 milliards de dollars avaient été volés par des groupes criminels internationaux, dont beaucoup seraient soutenus par l’État. Blake Hall, fondateur de la société de vérification d’identité ID.ME, a déclaré que les réseaux de crime organisé impliqués dans la fraude sont basés dans des pays comme le Nigeria et le Ghana – et bien sûr les suspects habituels en Chine et en Russie.

« Ce qu’ils doivent comprendre, c’est l’après-Covid, le monde a changé », dit Talcôve. « Ils sont la cible, et pour le moment, ils n’ont pas mis en place les défenses qui sécuriseront ces ressources et s’assureront qu’elles tombent entre les mains des bonnes personnes, et non des groupes criminels. »





L’opportunité apparente a été créée par des allocations de chômage massives aux États-Unis qui ont été fournies après que les blocages de Covid-19 ont mis des millions de personnes au chômage. Le gouvernement fédéral a complété en mars dernier les allocations de chômage de l’État versées en temps normal en injectant 600 $ supplémentaires par semaine pour chaque demandeur jusqu’à la fin juillet.

Le supplément hebdomadaire est tombé à 300 $ dans les packages de secours Covid-19 ultérieurs, mais il a été payé en plus des prestations de l’État. Avec la partie étatique de ces paiements hebdomadaires allant de 235 $ par semaine dans le Mississippi à 823 $ dans le Massachusetts – et le Congrès offrant également un allégement fiscal sur les prestations – de nombreux chômeurs américains ont gagné plus d’argent à la maison qu’ils n’en avaient gagné en travaillant.

Gene Sperling, conseiller économique du président Joe Biden, a imputé la fraude au chômage endémique à l’administration Trump, l’appelant « l’un des défis les plus sérieux dont nous avons hérité. » Il a déclaré à Fox Business que le dernier plan de secours Covid-19 comprenait 2 milliards de dollars pour la modernisation du système d’assurance-chômage.

Les législateurs républicains ont fait valoir qu’avec la réouverture des entreprises, les allocations de chômage gonflées ont entraîné des pénuries de main-d’œuvre, de nombreux travailleurs choisissant de rester sur la touche plutôt que de pourvoir des emplois ouverts. Au moins 25 États ont décidé de ne pas prendre l’argent fédéral supplémentaire, mettant fin aux prestations supplémentaires avant l’expiration prévue du programme en septembre. Les paiements améliorés seront interrompus dans certains États dès le 13 juin.





