400 milliards de dollars effacés du marché technologique européen en 2022, selon Atomico

Il s’agit néanmoins du deuxième montant le plus élevé jamais investi dans l’écosystème technologique européen à ce jour, a déclaré Atomico. L’investissement technologique européen a battu des records l’année dernière alors que la participation des investisseurs américains a atteint de nouveaux sommets.

Le financement global en capital-risque des startups européennes devrait chuter à 85 milliards de dollars cette année, selon le rapport Atomico, qui est basé sur des données quantitatives et des enquêtes dans 41 pays. Cela représente une baisse de 18 % par rapport aux plus de 100 milliards de dollars de startups européennes levés en 2021.

En Europe, certaines entreprises ont connu des chutes vertigineuses de leurs valeurs marchandes. Klarna, le groupe suédois acheter maintenant, payer plus tard, a réduit sa valorisation de 85 %, passant de 45,6 milliards de dollars à 6,7 milliards de dollars lors d’un soi-disant « tour de table ». Les parts du service de streaming musical Spotify, quant à elles, ont chuté de plus de 60 % au cours de la dernière année.

“Ce fut une année difficile – guerre en Ukraine, inflation, hausses des taux d’intérêt, tensions géopolitiques sur tout le continent”, a déclaré Tom Wehmeier, associé chez Atomico, à CNBC. “C’est l’environnement macroéconomique le plus difficile depuis la crise financière mondiale.”

La Réserve fédérale et d’autres banques centrales augmentent les taux et annulent les mesures de relance de l’ère pandémique pour éviter la flambée de l’inflation. Cela a incité les investisseurs à réévaluer leurs positions sur les entreprises technologiques déficitaires, dont les valeurs reposent généralement sur les attentes de flux de trésorerie futurs.

Les chiffres soulignent ce qui a été une année difficile pour la technologie. Autrefois, les entreprises technologiques très appréciées ont vu leurs actions subir la pression de facteurs mondiaux, notamment l’invasion de l’Ukraine par la Russie et le resserrement de la politique monétaire.

La valeur combinée de toutes les entreprises technologiques européennes publiques et privées est tombée à 2,7 billions de dollars, contre un sommet de 3,1 billions de dollars fin 2021, a déclaré Atomico dans son rapport annuel “State of European Tech” mercredi.

“C’est un environnement de financement moins liquide maintenant”, a déclaré Wehmeier. “Nous sommes passés d’une période en 2021 où le capital était abondant, où il était bon marché, à une période où il est plus difficile de lever des capitaux et où le coût du capital a augmenté.”

Cette année a vu un renversement de cette tendance, les investisseurs étrangers se retirant largement. Le nombre d’investisseurs américains actifs dans les « méga rondes » de 100 millions de dollars ou plus a chuté de 22 % par rapport à l’année dernière.

Au premier semestre 2022, le secteur technologique européen était en feu, avec des niveaux d’investissement toujours supérieurs de 4 % à ceux de la même période en 2021, a déclaré Atomico.

Cependant, l’investissement a commencé à ralentir à partir de juillet et a encore ralenti en août et en septembre. Depuis lors, les niveaux d’investissement mensuels se sont situés en moyenne entre 3 et 5 milliards de dollars, ce qui correspond aux niveaux de 2018.

Le taux de création de licornes a également ralenti, le nombre de nouvelles licornes de plus d’un milliard de dollars frappées en 2022 tombant à 31 contre 105 l’année dernière.

Pendant ce temps, les cotations sur les marchés publics se sont pratiquement évaporées. Seules trois introductions en bourse technologiques avec une capitalisation boursière de 1 milliard de dollars ou plus ont eu lieu dans le monde en 2022, dont deux en Europe, a déclaré Atomico. En 2021, il y a eu 86 introductions en bourse de ce type.

Et la région n’était pas à l’abri de la vague de licenciements technologiques. Selon le rapport, les entreprises basées en Europe ont licencié plus de 14 000 employés cette année, ce qui représente 7 % du total des licenciements dans le monde.

Lors de salons professionnels tels que Web Summit et Slush, les fondateurs de licornes bien financées ont encouragé leurs collègues entrepreneurs à maîtriser leurs coûts et à s’assurer qu’ils disposent d’une piste suffisante pour survivre à un ralentissement.