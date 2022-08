40 résidents du camp de rue de Vancouver acceptent un logement: BC Housing

Quarante personnes qui vivaient dans un campement de rue du Downtown Eastside de Vancouver qui est en train d’être nettoyé par des travailleurs de la ville ont accepté des offres d’hébergement, selon BC Housing.

Le vice-président des opérations de l’agence provinciale de la Couronne, Dale McCann, a pris la parole lors d’une conférence de presse mercredi à l’hôtel de ville, où le maire Kennedy Stewart a fait état de “bons progrès” en déblayant la rue conformément à un ordre de sécurité du chef des pompiers de la ville.

Stewart a déclaré que l’opération de déminage qui a commencé le 9 août était une “situation extrêmement difficile” qui n’était devenue que plus complexe.

Le directeur municipal, Paul Mochrie, a déclaré que les travailleurs retiraient deux tonnes de matériaux par jour du campement de la rue East Hastings.

Mochrie a déclaré qu’il était difficile de dire précisément combien de tentes et de structures avaient été retirées, mais sept des 10 zones considérées comme les plus à risque avaient été nettoyées.

On estime qu’environ 200 personnes vivaient dans le campement, mais il a déclaré que la situation était fluide, de nouvelles structures étant érigées alors même que d’autres étaient supprimées.

Cependant, Mochrie a déclaré qu’il y avait eu des progrès constants et constants dans l’opération de déminage.

Stewart a déclaré qu’il n’y avait aucun moyen de nettoyer la rue à la hâte et que le principe de base de l’opération était celui de la compassion.

“Ce sont de vraies personnes qui ont besoin de notre aide”, a déclaré Stewart à propos des résidents du campement.

“C’est un processus très douloureux pour les personnes qui subissent déjà un traumatisme et cela ne fait qu’ajouter à leur fardeau de vie.”

Mochrie a déclaré que la situation dans le campement de Hastings faisait partie d’un «défi systémique fondamental» s’étendant au-delà du Downtown Eastside, mais en juillet, le camp s’est considérablement agrandi.

Il a signalé une «résistance croissante» aux travailleurs de la ville qui a rendu les trottoirs essentiellement impraticables, bloqués par de grands volumes de matériaux insalubres et combustibles.

La violence avait augmenté, a déclaré Mochrie, posant un “risque immédiat et grave” à la fois pour les personnes dans la rue et pour les autres personnes vivant et travaillant à proximité.

Le chef des pompiers de Vancouver, Karen Fry, a déclaré lors de la conférence de presse que son ordre de juillet de dégager la rue avait été déclenché par un “risque grave de mort”, qui comprenait des sorties bloquées, des connexions de pompiers inaccessibles et du propane et de l’essence stockés dans des tentes.

Il y avait eu en moyenne 4,5 incendies par jour dans la région, a-t-elle dit, citant un incendie lundi qui a déplacé des dizaines de personnes. Cet incendie était lié à des matériaux combustibles mal entreposés, a-t-elle ajouté.

“Ce n’est pas une question de savoir si un incendie va se produire, c’est quand il va se produire”, a déclaré Fry.

Elle a dit que les travailleurs avaient formé les résidents du camp à l’utilisation des extincteurs.

