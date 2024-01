40 projets présélectionnés pour le prix européen Mies van der Rohe 2024 | Nouvelles

La liste restreinte pour le Prix ​​de l’Union européenne pour l’architecture contemporaine 2024 — Prix Mies van der Rohe a été annoncé, avec 40 œuvres sélectionnées parmi 362 projets nominés. Les projets présélectionnés sont répartis dans 20 pays européens, l’Espagne étant en tête de liste avec six projets. La Belgique et l’Allemagne ont chacune quatre projets.

Le prix, opéré sur un cycle biennalrécompense les projets réalisés au cours des deux dernières années, choisis pour « mettre en valeur et diffuser la culture architecturale commune d’aujourd’hui en Europe à travers des œuvres qui créent des environnements de vie de haute qualité pour tous ».

Les 40 projets retenus pour 2024 ont été choisis par un jury composé de Frédéric Druot, Martin Braathen, Pippo Ciorra, Tinatin Gurgenidze, Adriana Krnáčová, Sala Makumbundu et Hrvoje Njiric. “Nous avons pensé qu’il était important de montrer la diversité des thèmes, des échelles et des approches de l’architecture à travers cette sélection de projets ; l’attitude et le positionnement des architectes face au traitement de la complexité du monde et la correspondance de leurs pensées et identités avec le propositions”, a déclaré le président du jury Druot.

Cinq finalistes seront annoncés début février, et les gagnants en architecture et émergents seront annoncés à la mi-avril. En mai, un événement d’une journée à l’occasion de la Journée européenne du prix Mies comprendra des conférences des architectes des œuvres gagnantes et finalistes au Pavillon Mies van der Rohe à Barcelone.

Ci-dessous, nous avons présenté une sélection de projets présélectionnés sans ordre particulier, choisis plutôt pour refléter le large éventail de typologies contenues dans la liste restreinte. La liste complète est disponible ici.