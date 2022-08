40 morts dans des inondations et des glissements de terrain dans le nord de l’Inde

NEW DELHI (AP) – Au moins 40 personnes sont mortes et d’autres sont portées disparues lors d’inondations soudaines déclenchées par d’intenses pluies de mousson dans le nord de l’Inde au cours des trois derniers jours, ont annoncé dimanche des responsables.

Les pluies ont inondé des centaines de villages, emporté des maisons en terre, inondé des routes et détruit des ponts dans certaines parties des États de l’Himachal Pradesh et de l’Uttarakhand. Le département météorologique indien a prédit que des pluies fortes à très fortes continueraient de tomber dans la région pendant les deux prochains jours.

Un communiqué officiel du gouvernement a déclaré dimanche que des glissements de terrain et des inondations dans l’État himalayen de l’Himachal Pradesh au cours des trois derniers jours avaient tué au moins 36 personnes. Des centaines de personnes se réfugiaient dans des camps de secours après avoir été déplacées de leurs maisons inondées.

Dans l’État voisin d’Uttarakhand, une série de trombes d’eau samedi a fait quatre morts et 13 disparus alors que des rivières ont percé des berges et emporté des maisons.

Les équipes de secours évacuaient les personnes bloquées dans les deux États.

Les catastrophes causées par les glissements de terrain et les inondations sont courantes dans le nord de l’Himalaya indien pendant la saison de la mousson de juin à septembre. Les scientifiques disent qu’ils sont de plus en plus fréquents car le réchauffement climatique y contribue à la fonte des glaciers.

L’année dernière, des crues soudaines ont tué près de 200 personnes et emporté des maisons dans l’Uttarakhand.

