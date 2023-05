40 insurgés abattus à Manipur, déclare le ministre en chef ; Rencontres activées

Des commandos de la police de Manipur ont engagé des insurgés pendant plus de huit heures aujourd’hui dans plusieurs régions de l’État touchées par la violence ethnique, ont déclaré des sources à NDTV.

Le ministre en chef N Biren Singh a déclaré aux journalistes aujourd’hui qu’ils avaient reçu des informations selon lesquelles « 40 terroristes » avaient été abattus.

« Les terroristes ont utilisé des fusils d’assaut M-16 et AK-47 et des fusils de sniper contre des civils. Ils sont venus dans de nombreux villages pour incendier des maisons. Nous avons commencé à prendre des mesures très énergiques contre eux avec l’aide de l’armée et d’autres forces de sécurité. Nous avons des informations selon lesquelles une quarantaine de terroristes ont été abattus », a déclaré aujourd’hui le ministre en chef du Manipur, N Biren Singh, aux journalistes.

« Les terroristes ont tiré sur des civils non armés », a déclaré M. Singh, ajoutant que le combat oppose des terroristes armés qui tentent de désintégrer Manipur et le gouvernement de l’État assisté par le centre.

Les insurgés ont simultanément attaqué cinq zones dans et autour de la vallée d’Imphal à 2 heures du matin aujourd’hui, ont indiqué des sources.

Les zones sont Sekmai, Sugnu, Kumbi, Phayeng et Serou. Il y a des rapports de fusillades en cours dans plus de zones et de corps non réclamés gisant dans les rues.

La fusillade à Sekmai est terminée, ont indiqué des sources, sans donner plus de détails.

Des médecins de l’Institut régional des sciences médicales (RIMS) dans la capitale de l’État, Imphal, ont déclaré à NDTV par téléphone aujourd’hui qu’ils avaient reçu 10 personnes blessées lors de la fusillade à Phayeng.

Khumanthem Kennedy, 27 ans, un fermier, a été tué après avoir été touché par plusieurs balles à Chandonpokpi de Bishenpur ; son corps est emmené au RIMS, ont indiqué des sources, ajoutant que d’autres victimes sont à craindre. Kennedy laisse dans le deuil sa femme et son fils en bas âge.

Violence ethnique du Manipur : L’armée et d’autres forces de sécurité mènent également des opérations contre des groupes d’insurgés

Plus de 25 groupes d’insurgés kuki ont signé l’accord tripartite de « suspension des opérations » (SoO) avec le centre et le gouvernement de l’État. Selon les règles SoO, les insurgés doivent être confinés dans des camps désignés identifiés par le gouvernement et les armes gardées sous clé, régulièrement surveillées.

Le ministre de l’Intérieur Amit Shah doit se rendre demain à Manipur. Il a appelé les Meiteis et les Kukis à maintenir le calme et la paix et à travailler pour ramener la normalité.

Le chef de l’armée, le général Manoj Pande, s’est également rendu hier dans l’État pour une visite de deux jours afin d’examiner la situation sécuritaire.

La violence ethnique continue entre les Meiteis, qui vivent dans et autour de la vallée d’Imphal, et la tribu Kuki, qui sont installés dans les collines, sur la demande des Meiteis d’être inclus dans la catégorie des tribus répertoriées (ST) a fait plus de 70 morts depuis Les affrontements ont commencé le 3 mai.

Manipur est sans Internet depuis plus de 25 jours.