40 Femmes en politique : Femmes en péril ?

Les femmes quittent la politique à un rythme alarmant, victimes d’un milieu toujours très misogyne. Alors comment rendre la politique vraiment féministe, égalitaire et inclusive ? Les femmes quittent la politique à un rythme alarmant, victimes d’un environnement encore très misogyne. Alors, comment pouvons-nous rendre la politique véritablement féministe, égalitaire et inclusive ?

En politique municipale, provinciale et fédérale, les départs de femmes s’enchaînent. En cause, l’intimidation dont elles sont victimes, la remise en question de leurs compétences, ou encore leur relégation à des rôles de moindre importance. Emilie reçoit l’autrice, essayiste et activiste Alexa Conradi pour mieux comprendre les racines du problème et les obstacles qui se dressent devant les femmes politiques. Dans la deuxième partie de l’émission, Alexa Conradi explique ce que signifierait faire de la politique en féministe, et comment intégrer pleinement les valeurs de ce mouvement dans notre paysage politique actuel.

Animation : Emilie Nicolas

Générique : Lucie Laumonier (Production), Tristan Capacchione (Technique de production), Karyn Pugliese (Rédactrice en chef)

Coanimation : Alexa Conradi

