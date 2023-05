40 engagements, plus de 2 douzaines de leaders mondiaux : la tournée emballée de 3 nations de PM Modi

L’Inde a déclaré aujourd’hui qu’elle s’attend à ce que plusieurs livrables sortent du sommet Quad dans la ville japonaise d’Hiroshima, auquel participeront le Premier ministre Narendra Modi, le président américain Joe Biden et leurs homologues du Japon et d’Australie.

Le Premier ministre Modi entamera vendredi une visite de six jours au Japon, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Australie pour assister à trois sommets multilatéraux clés, dont celui du Groupe des Sept (G7) et du Quad.

La tournée dans trois pays du Premier ministre Modi sera mouvementée, car plus de 40 engagements ont été prévus, ont déclaré des responsables, ajoutant qu’il interagirait avec plus de deux douzaines de dirigeants mondiaux lors de sommets ainsi que lors de réunions bilatérales.

Lors de la première étape de son voyage, le Premier ministre Modi se rendra à Hiroshima du 19 au 21 mai, principalement pour le sommet annuel des économies avancées du G7 au cours duquel il devrait s’exprimer sur les défis auxquels le monde est confronté, notamment la sécurité alimentaire, les engrais et la sécurité énergétique.

Depuis le Japon, le Premier ministre Modi se rendra à Port Moresby en Papouasie-Nouvelle-Guinée où il accueillera le 22 mai le troisième sommet du Forum pour la coopération Inde-Îles du Pacifique (FIPIC) conjointement avec le Premier ministre James Marape.

Lors de la troisième et dernière étape du voyage, le Premier ministre Modi se rendra en Australie, où il s’entretiendra avec son homologue Anthony Albanese et s’adressera à un événement de la diaspora le 23 mai.

Le sommet du Quad devait initialement se tenir à Sydney, mais il aura désormais lieu à Hiroshima car Biden a reporté sa visite en Australie pour se concentrer sur des discussions cruciales sur le plafond de la dette à Washington.

« Il y a plusieurs livrables que nous attendons d’en sortir et je pense que tout cela sera présenté lorsque les quatre dirigeants se rencontreront à Hiroshima », a déclaré le ministre des Affaires étrangères Vinay Kwatra lors d’un point de presse sans donner plus de détails.

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’agirait d’un sommet régulier du Quad à Hiroshima ou simplement d’une réunion, il a répondu que « lorsque les quatre dirigeants du Quad se rencontrent, c’est un sommet du Quad ».

Le ministre des Affaires étrangères a déclaré que la participation régulière de l’Inde aux sommets du G7 indique clairement une reconnaissance croissante du fait qu’elle devrait faire partie de tout effort sérieux visant à résoudre les défis mondiaux, y compris ceux de la paix, de la sécurité et du développement.

« C’est même saillant dans le contexte de notre présidence actuelle du G20 et de nos efforts particuliers pour donner la priorité aux intérêts et aux préoccupations de nos confrères du Sud », a-t-il déclaré.

Le Japon accueille le sommet du G7 en sa qualité de président actuel du puissant groupement. Modi se rend dans ce pays à l’invitation du Premier ministre japonais Kishida Fumio.

Le programme général du sommet du G7 s’articulera autour du désarmement nucléaire, de la résilience économique, de la sécurité économique, des questions régionales, du changement climatique, de la sécurité énergétique, de l’alimentation et de la santé.

M. Kwatra a déclaré que la participation de l’Inde au sommet serait structurée autour de deux sessions formelles le 20 mai et une autre le 21 mai.

La première session porterait sur l’alimentation, la santé, le développement et l’égalité des sexes, la seconde sur le climat, l’énergie et l’environnement tandis que la troisième session porterait sur le thème « un monde pacifique, stable et prospère ».

À une question sur la position de l’Inde sur le conflit ukrainien, M. Kwatra a évoqué le message de Modi au président russe Vladimir Poutine selon lequel ce n’est pas une ère de guerre lors d’une réunion bilatérale dans la ville ouzbèke de Samarkand en septembre de l’année dernière.

Le Premier ministre Modi a clairement déclaré que ce n’était pas une ère de guerre et que la résolution du conflit devait passer par le dialogue et la diplomatie, a-t-il rappelé.

« C’est l’ancrage fondamental sur lequel reposent notre positionnement politique et la poursuite de nos intérêts économiques et autres en ce qui concerne ce conflit », a-t-il déclaré.

Le ministre des Affaires étrangères a déclaré que Modi inaugurerait un buste du Mahatma Gandhi à Hiroshima.

Il a déclaré que le Premier ministre tiendra également des réunions bilatérales avec plusieurs dirigeants en marge du sommet du G7 à Hiroshima. Il a toutefois déclaré que les détails des réunions étaient en cours d’élaboration.

A une question, M. Kwatra a indiqué que le Premier ministre pourrait évoquer des incidents d’attaques contre des Indiens en Australie lors de ses entretiens avec son homologue australien.

Par ailleurs, des responsables ont déclaré que le Premier ministre Modi s’adresserait à des milliers de membres de la diaspora indienne à Sydney avec Albanais.

L’événement comportera de nombreux éléments allant de la culture au commerce et de la diaspora à la diplomatie.

