40 % des travailleurs américains envisagent de quitter leur emploi bientôt – où ils vont

Plus de 4 millions de personnes ont quitté leur emploi chaque mois aux États-Unis jusqu’à présent cette année – et selon de nouvelles recherches, cette tendance record ne va pas s’arrêter de si tôt. Environ 40 % des travailleurs américains envisagent de quitter leur emploi actuel dans les 3 à 6 prochains mois, un rapport de McKinsey & Co. publié la semaine dernière, qui a interrogé 6 294 Américains entre février et avril, a trouvé. “Ce n’est pas seulement une tendance passagère ou un changement lié à la pandémie sur le marché du travail”, déclare Bonnie Dowling, l’une des auteures du rapport, à propos des taux de démission élevés. “Il y a eu un changement fondamental dans la mentalité des travailleurs et leur volonté de donner la priorité à d’autres choses dans leur vie au-delà de l’emploi qu’ils occupent… nous ne reviendrons jamais comme les choses étaient en 2019.” De telles conversations sur “La grande démission” se concentrent souvent sur les raisons pour lesquelles les gens démissionnent – bas salaires, peu de possibilités d’avancement professionnel, un horaire de travail rigide – mais ce que nous entendons moins souvent, c’est ce qui se passe après les gens quittent leur emploi. McKinsey et Cie. a également parlé avec plus de 2 800 personnes dans six pays – les États-Unis, l’Australie, le Canada, Singapour, l’Inde et le Royaume-Uni – qui ont quitté leur emploi à temps plein au cours des deux dernières années pour savoir où vont les travailleurs.

Près de la moitié des personnes qui quittent leur emploi changent de secteur d’activité

Selon le rapport, environ 48% des personnes qui ont démissionné ont poursuivi de nouvelles opportunités dans différentes industries. Dowling souligne deux facteurs à l’origine de cet exode : l’épuisement professionnel induit par la pandémie et de meilleures chances d’obtenir un rôle mieux rémunéré dans un marché du travail tendu. “Beaucoup de gens ont réalisé à quel point leur industrie était volatile ou dangereuse pendant la pandémie, en particulier ceux qui travaillaient en première ligne”, a déclaré Dowling. Dans le même temps, les entreprises ont toujours du mal à attirer et à retenir leurs employés – un schéma qui a sans aucun doute causé beaucoup de maux de tête aux départements RH à travers les États-Unis, mais a également ouvert la porte aux demandeurs d’emploi pour profiter de nouvelles opportunités qui pourraient étaient hors de portée avant la pandémie. “Plus d’employeurs ont ouvert leur ouverture afin de combler le manque de talents béant auquel ils sont confrontés”, ajoute Dowling. “Ils accordent la priorité aux compétences par rapport à la formation ou à l’expérience professionnelle antérieure, ce qui crée davantage d’opportunités dans tous les secteurs pour les demandeurs d’emploi.” Certaines industries perdent des talents plus rapidement que d’autres : plus de 70 % des travailleurs qui ont quitté leur emploi dans les secteurs de la consommation/de la vente au détail et de la finance/de l’assurance ont soit changé d’industrie, soit complètement quitté le marché du travail, contre 54 % des travailleurs de la santé et de l’éducation qui ont un tel interrupteur.

D’autres quittent pour démarrer leur propre entreprise ou poursuivre un emploi non traditionnel

Parmi les personnes qui ont démissionné sans nouvel emploi en main, près de la moitié (47 %) ont choisi de retourner sur le marché du travail, mais seulement 29 % ont repris un emploi traditionnel à temps plein, note le rapport. Ces pourcentages proviennent d’un March McKinsey & Co. enquête auprès de 600 travailleurs américains qui ont volontairement quitté un emploi sans en trouver un autre. Les 18 % restants ont trouvé un nouveau poste avec des horaires réduits grâce à un travail temporaire, à la demande ou à temps partiel, ont poursuivi des études supérieures ou ont décidé de créer leur propre entreprise. “Les gens ne tolèrent plus les patrons toxiques et les cultures toxiques, car ils peuvent partir et trouver d’autres moyens de gagner de l’argent sans se retrouver dans une situation négative”, déclare Dowling. “Il y a plus d’opportunités de travail maintenant que jamais auparavant grâce à notre connectivité accrue.” De plus en plus de personnes choisissent d’être leur propre patron : au cours de la pandémie, de nouvelles applications commerciales grandi par plus de 30%, avec près de 5,4 millions de nouvelles demandes rien qu’en 2021, a indiqué la Maison Blanche dans un communiqué de presse d’avril. Il ne s’agit pas seulement d’échapper à un environnement de travail toxique. Ces activités non traditionnelles répondent également au désir croissant de flexibilité des gens. La liberté de travailler de n’importe où ou de choisir ses propres heures est devenue l’avantage le plus recherché pendant la pandémie – à tel point que les gens apprécient autant la flexibilité qu’une augmentation de salaire de 10%, selon rechercher du projet de recherche de la FMH.

L’abandon rapide pourrait se poursuivre jusqu’en 2022 à moins que les entreprises n’apportent des changements «significatifs»