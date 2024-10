40 % des parents ont déclaré que leur adolescent avait consommé des suppléments de protéines au cours de l’année écoulée, selon un nouveau sondage | Santé

(CNN) — Utiliser ces boissons protéinées, barres, poudres et autres suppléments à emporter peut sembler une solution facile pour ceux qui cherchent à augmenter leur apport en protéines. Mais lorsqu’il s’agit d’adolescents, les pédiatres craignent qu’ils ne comptent trop sur les suppléments.

Deux parents sur cinq déclarent que leur adolescent a consommé des suppléments de protéines au cours de l’année écoulée, les adolescents étant plus susceptibles d’en consommer tous les jours ou presque tous les jours que les adolescentes, selon un nouveau sondage national de l’hôpital pour enfants CS Mott publié lundi.

Sur les 46 % d’adolescents qui ont consommé des suppléments de protéines au cours de l’année écoulée, plus de la moitié de leurs parents ont déclaré que c’était pour gagner du muscle. Sur les 36 % d’adolescentes qui ont consommé des suppléments, les parents ont déclaré que leurs filles utilisaient davantage des suppléments protéiques pour perdre du poids ou pour remplacer un repas lorsqu’elles étaient occupées. Près d’un parent sur cinq déclare que son adolescent ne consomme pas suffisamment de protéines.

« Le marketing peut amener les gens à croire qu’une quantité plus élevée de protéines signifie qu’un produit est plus sain, mais ce n’est pas nécessairement vrai ! » a déclaré Sarah Clark, codirectrice de Mott Poll et chercheuse scientifique en pédiatrie à l’Université du Michigan à Ann Arbor, par courrier électronique.

« Au lieu de cela, les parents et les adolescents peuvent rechercher un produit plus équilibré contenant des protéines, ainsi que d’autres nutriments et fibres clés, mais très peu (ou pas) de sucre ou de caféine ajoutés. »

Le sondage Mott a été mené en août auprès de 989 parents d’adolescents âgés de 13 à 17 ans. La marge d’erreur est de plus ou moins 1 à 7 points de pourcentage.

Quarante-quatre pour cent des parents déclarent qu’eux-mêmes ou un autre membre de la famille ont encouragé leur adolescent à prendre des suppléments protéiques, en particulier dans les cas où l’adolescent a exprimé son intérêt à se mettre en forme, à perdre du poids, à être attirant, à améliorer ses performances sportives ou à être en bonne santé.

Mais la prise de suppléments protéiques ne résout peut-être pas ces problèmes, a déclaré Clark. Bien que les protéines fassent partie d’une alimentation saine, leur apport doit être considéré en fonction du contexte du régime alimentaire global de l’individu, a-t-elle ajouté.

Les adolescents devraient-ils prendre des suppléments protéinés ?

Il est rarement conseillé aux adolescents de prendre des suppléments protéiques, a déclaré Diana Schnee, diététiste pédiatrique à la Cleveland Clinic Children’s dans l’Ohio, qui n’a pas participé au sondage Mott.

Les adolescentes âgées de 14 à 18 ans ont généralement besoin de 46 grammes par jour, tandis que les adolescents du même âge ont besoin de 52 grammes par jour, selon le Apports nutritionnels recommandés.

Les suppléments de protéines pourraient exposer l’utilisateur à un risque d’apport excessif en protéines, ce qui peut provoquer une déshydratation et exercer une pression sur les reins, selon le Académie de Nutrition et Diététique. La Food and Drug Administration des États-Unis n’évalue pas les poudres de protéines avant leur mise sur le marché, ce qui signifie que les utilisateurs pourraient être exposés à d’autres substances, telles que des stimulants, a déclaré Schnee.

La FDA réglemente généralement les compléments alimentaires en tant qu’aliments, et l’agence n’a le pouvoir de prendre des mesures contre « tout complément alimentaire frelaté ou mal étiqueté qu’après son arrivée sur le marché ». selon le site de l’agence.

Si les adolescents consomment des protéines à chaque repas de la journée et dans certaines collations, ils en consomment probablement suffisamment. Les suppléments de protéines sont rarement justifiés et ne peuvent être recommandés qu’à certains adolescents qui suivent un régime alimentaire restreint, comme un régime végétarien ou végétalien, a ajouté Schnee.

Dans de tels cas, elle a conseillé aux gens de rechercher un nutritionniste qui pourrait vous orienter vers des suppléments certifiés par la NSF, anciennement la National Sanitation Foundation.

Manger et maintenir une alimentation équilibrée

Une chose à retenir à propos de l’apport en protéines est qu’il est plus bénéfique de consommer des protéines tout au long de la journée plutôt que d’un seul coup, a déclaré Clark.

Dans un repas régulier, les gens doivent consommer une quantité adéquate de protéines, de glucides, de graisses, de fibres, de vitamines, de minéraux et d’eau. Ces objectifs peuvent être atteints en choisissant une variété d’aliments parmi les cinq principaux groupes alimentairesy compris les fruits et légumes, les fibres et les produits laitiers.

Il y a neuf acides aminés essentiels que les gens devraient consommer régulièrement tout au long de la journée. Tous les neuf peuvent être trouvés dans des protéines complètes, qui proviennent généralement d’animaux, et seuls quelques-uns se trouvent dans des protéines incomplètes, généralement des aliments à base de plantes, selon le Clinique de Cleveland.

Mais manger des repas équilibrés ne suffit pas à soutenir le corps d’un adolescent. Il est également important de dormir et de s’hydrater suffisamment pour garantir que le corps dispose de suffisamment de temps pour récupérer, a déclaré Schnee.

