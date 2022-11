40 ans plus tard, la star de “ET” retient toujours les leçons du classique de science-fiction de Steven Spielberg

Cela fait 40 ans que ET l’extra-terrestre a atterri ici dans nos mémoires, et regarder ce classique de l’aventure de science-fiction reste un délice en 2022. Le film fait partie des meilleurs travaux du réalisateur Steven Spielberg, avec des effets visuels intemporels et une autre partition stellaire de John Williams.

ET suit Elliott Taylor, 10 ans, alors qu’il se lie d’amitié avec le botaniste extraterrestre qui a été accidentellement laissé sur Terre. Si vous ne l’avez pas vu d’une manière ou d’une autre, mettez-le en haut de votre liste. Le film de 1982 est un classique glacial, et il a surpassé Star Wars pour devenir le film le plus rentable de tous les temps (jusqu’à Spielberg parc jurassique a pris cette place en 1993).

Pour marquer cette étape, Universal a sorti une édition du 40e anniversaire du film sur le mois dernier. Il comprend plus de 45 minutes de nouveaux bonus, dont une rétrospective du film et de son héritage durable, et une featurette avec Spielberg revenant sur sa carrière et la réalisation d’ET 40 ans plus tard, ainsi que les extras des versions précédentes.

Au cœur du film se trouve le lien entre ET et Elliot, joué par Henry Thomas. Vous l’avez peut-être vu retrouver ET à l’âge adulte dans un publicité nostalgique Xfinity 2019.

Netflix



La carrière d’acteur de Thomas n’a cessé de se renforcer au cours des décennies qui ont suivi. Il est un habitué du travail du cinéaste d’horreur Mike Flanagan, avec des rôles dans des émissions Netflix La hantise de Hill House, La hantise de Bly Manor, Messe de minuit et Le club de minuit. On le verra bientôt dans La chute de la maison Usherqui n’a pas encore de date de sortie (mais sortira probablement en octobre 2023).

J’ai récemment pu discuter avec un Thomas réfléchi sur Zoom de ses souvenirs de travail sur ET, des leçons qu’il a apprises de Spielberg et de la pression de jouer le rôle humain principal dans un film majeur à l’âge de 10 ans.

Voici une transcription de notre conversation, légèrement modifiée pour plus de clarté.

J’ai regardé ET pour la première fois depuis de nombreuses années hier soir, et c’est toujours incroyable. C’est fou comme c’est bon. Le revoyez-vous souvent ? Ou juste quand les anniversaires arrivent?

Thomas : Non, c’est juste quand les anniversaires arrivent. La dernière fois que je l’ai regardé dans son intégralité, c’était il y a 20 ans, donc je ne l’ai pas vu depuis un moment.

Ça doit être assez étrange pour vous de le regarder ?

Oui, j’ai du mal à me regarder. Mais c’est un peu plus facile [with E.T.] car je ne suis plus un garçon. Je peux donc me séparer un peu plus. Mais ensuite, je finis généralement par me souvenir que c’était le jour où j’ai mangé ça pour le déjeuner ou autre.

À quel point vos souvenirs d’être sur le plateau sont-ils vifs? Mes souvenirs d’avoir 10 ans sont assez flous.

Il y a certainement des jours dont je ne me souviens pas, mais j’ai beaucoup de bons souvenirs de la réalisation du film. Parce que nous étions là-bas pendant huit ou dix semaines, et c’était plutôt complet. Vous vous souvenez de ces moments intenses.

C’est une sorte d’intensité que la plupart des enfants ne ressentent pas.

Eh bien, c’est différent. On s’attend à ce que vous performiez professionnellement à un certain niveau. Ce ne sont pas des vacances, c’est du travail. Mais j’ai passé un bon moment quand j’étais enfant. Et j’aimais vraiment être sur un plateau de tournage et faire des films.

C’est définitivement évident dans votre performance. Votre vidéo d’audition fait le tour d’Internet de temps en temps, et c’est assez merveilleux à regarder. Y a-t-il des leçons d’acteur que vous avez apprises en faisant ET que vous emportez toujours avec vous dans votre carrière ?

Le simple fait de travailler avec Steven Spielberg est une éducation en soi. Il s’attendait à ce que nous roulions avec de nouvelles idées, quoi qu’il nous lance pendant la prise. Je me suis donc habitué à ce qu’il lance des choses à la volée et soit fluide avec ça. Et je ne m’en suis pas rendu compte à l’époque. Mais plus tard, j’ai regardé en arrière et j’ai dit “Oh oui, je ne m’énerve pas parce que j’ai l’habitude.”

Bon, trouver les éléments d’improvisation dans la structure.

Et ne pas être si rigide dans votre approche de la façon dont la scène va se dérouler. Être ouvert aux choses qui changent en cours de route.

Sinon, comment était Spielberg sur le plateau ?

Il était très intense et très concentré. Je pense que s’il avait pu, il aurait fait tous les travaux sur le plateau, y compris celui d’acteur.

Sunset Boulevard / Corbis via Getty Images



Il avait tellement de plaques tournantes à cette époque, quand je regarde sa filmographie de cette époque. C’est comme coup après coup. Une concentration intense était probablement la seule façon pour lui de faire ça ?

Ouais. Il a également eu quelques échecs à ce moment-là; il n’était pas aussi établi qu’il l’est maintenant. Bien sûr, il avait Mâchoires, Rencontres rapprochées [of the Third Kind] et Les aventuriers de l’arche perdue. Mais il y avait aussi eu 1941 et Véhicules d’occasion [directed by Robert Zemeckis and produced by Spielberg]. Ils prenaient une chance, et il prenait une chance en faisant [E.T.].

À quel point étiez-vous conscient au jour le jour que vous aviez un 10 millions de dollars film à cheval sur vous? Vous n’êtes pas la seule chose dans le film, mais vous y êtes beaucoup plus que dans mon souvenir – à peu près toutes les scènes.

Ouais, ça vit et meurt avec Elliot à bien des égards. Mais j’étais assez isolé. J’avais un bon groupe de personnes autour de moi et nous travaillions tous pour faire le meilleur film possible. Et c’était un projet passionnant. Il y avait beaucoup de rires. Alors que nous tournions de plus en plus, nous avons commencé à penser “Ça va être spécial.”

Oui, vous avez dû ressentir cette énergie. Je suis aussi un grand fan de vos collaborations avec Mike Flanagan. Tu es juste magnifique dans chaque rôle. Pouvez-vous dire quelque chose sur votre rôle dans La chute de la maison Usher?

Je joue Frederick Usher, qui est le fils aîné et héritier des parents de cet empire pharmaceutique. Mais il est complètement incompétent. Et horriblement inadapté pour être un chef d’entreprise, ou n’importe quel type de PDG. Il est donc ce type sombrement tragique, comique et maladroit au début, mais il y a une tournure sombre.