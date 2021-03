Mann est un styliste si distinctif, avec une esthétique visuelle et auditive si reconnaissable, qu’il est facile d’oublier à quel point il dirige ses acteurs. Pour preuve, ne cherchez pas plus loin que La grande scène de Pacino dans «The Insider». À la fin des années 1990, après sa victoire aux Oscars pour son virage rugissant dans «Scent of a Woman», le public s’attendait à ce que Pacino travaille au plus haut volume et à haute intensité. Au lieu de cela, Mann maintient l’acteur à feu doux – jusqu’à cette scène, lorsque le producteur de Pacino «60 Minutes», travaillant sur une enquête sur Big Tobacco, en a finalement assez. Mann et Pacino construisent à merveille l’explosion que nous attendons, le réalisateur modulant l’escalade comme un chef d’orchestre symphonique, alors que l’acteur se décharge lentement mais sûrement sur ses patrons, pour que son collaborateur le plus proche prenne le vent en poupe. JASON BAILEY

Mann a toujours été habile à convaincre la menace de l’agitation familière des espaces publics, et le premier plan de ce thriller de genre chic (2004) en est un bel exemple. Alors que le personnage de Tom Cruise, un tueur à gages implacable, émerge lentement de la foule dans un aéroport de Los Angeles et s’approche de la caméra, sa foulée délibérée est délibérément en décalage avec la mer de voyageurs autour de lui. Aux cheveux argentés et sans expression derrière des nuances de noir de jais, il glisse à travers le terminal, son costume gris pâle, parfaitement ajusté et sa chemise blanche éblouissante dégageant un léger éclat. La métaphore du requin est peu subtile, mais parfaite: en à peine 30 secondes de temps d’écran, et avant de l’entendre dire un mot, nous savons que cet homme est un prédateur. JEANNETTE CATSOULIS

Au cours d’un jeu épique et mouvementé de chat et de souris, un flic de Los Angeles fatigué et épuisé, Vincent Hanna, s’assoit pour prendre un café avec Neil McCauley, le cerveau criminel dont il tente de déjouer les plans. Ce sont des rivaux mortels, mais aussi juste deux gars aux prises avec les exigences existentielles du professionnalisme. Ils discutent du mariage, du travail et, bien qu’ils ne deviennent pas vraiment amis, il n’y a pas de réelle hostilité entre eux. Chacun reconnaît que l’autre est bon dans ce qu’il fait, peut-être même le meilleur. Bien sûr, ils le sont: ils sont Al Pacino et Robert De Niro, partageant l’écran pour la première fois. AO SCOTT

