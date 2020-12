Un démineur du Groupe consultatif sur les mines détient un explosif avec lequel il fera exploser les mines terrestres posées pendant la guerre Iran-Irak, près de la frontière iranienne en Irak – Sam Tarling / Sam Tarling

À première vue, le district de Mawat au nord-est de l’Irak est une idylle rustique, une ceinture de collines bordées d’oliviers et de vergers. Mais à y regarder de plus près – comme de nombreux visiteurs l’ont appris à leurs dépens – il regorge de dangers cachés.

Ce qui ressemble à une Toscane du Moyen-Orient était autrefois en première ligne de la guerre de huit ans entre l’Irak et l’Iran, où l’armée de Saddam Hussein a posé de grandes quantités de mines terrestres. Dans ses ravines et ses vergers se cachent d’innombrables engins antipersonnel russes et italiens – tous encore mortels.

Aujourd’hui, malgré près de 30 ans de travaux de déminage, il en reste plus de la moitié – un rappel flagrant de l’ampleur de la menace dite des «mines héritées» dans les anciennes zones de guerre.

«Nous recevons beaucoup de demandes de maires et de villageois ici pour nettoyer la zone», déclare Jabar Fatih Mahmoud, 49 ans, un employé irakien du Mines Advisory Group, l’organisation caritative britannique, alors qu’il montrait au Telegraph autour d’un champ de mines inscrit sur son carte de dégagement comme «Kalka Shenka 2C».

« Mais cette région est également populaire auprès des pique-niqueurs, et tout le monde ne sait pas que les mines se trouvent ici. »

Les champs de mines de Mawat et du gouvernorat environnant de Sulaymaniyah sont un sombre exemple de la façon dont ces armes sont utilisées non seulement à des fins militaires, mais pour punir activement les populations civiles.

Un démineur travaillant pour le Mine Advisory Group regarde une détonation contrôlée de mines terrestres posées pendant la guerre Iran-Irak – Sam Tarling / Sam Tarling

La région est le cœur de la population kurde d’Irak, dont les forces se sont rangées du côté de l’Iran pendant la guerre de 1980-1988. Lorsque les Kurdes locaux sont revenus dans la région par la suite, ils ont découvert que les forces de Saddam l’avaient semée avec beaucoup plus de mines qu’il n’en fallait simplement à des fins défensives.

Les soldats n’ont également laissé aucun signe d’avertissement et n’ont conservé aucune carte de l’endroit où les mines avaient été posées, selon le fondateur de MAG, Rae McGrath, qui a évalué la zone pour la première fois en 1992.

Dans un rapport publié à l’époque par Human Rights Watch, M. McGrath, un ancien ingénieur de l’armée britannique, a déclaré: «C’est une conclusion raisonnable que l’armée irakienne ait posé et abandonné ces millions de mines pour rendre de vastes zones du Kurdistan inutilisables à tout jamais. . «

Dans les années qui ont suivi, quelque 5 975 personnes ont été tuées dans des accidents de mines à Sulaymaniyah et 1 350 autres blessées.

MAG, qui compte 750 employés en Irak, vise à les éliminer tous, mais c’est une tâche qui se mesure en décennies, et non en années. Rien qu’à Sulaymaniyah, il y a 208 kilomètres carrés de terres contaminées par les mines. C’est près de dix fois la superficie contaminée lors de la guerre de 1982 aux Malouines, qui ont finalement été déclarées exemptes de mines le mois dernier.

À Sulaymaniyah, seuls 81 kilomètres carrés ont été déblayés jusqu’à présent – même si même ce chiffre semble impressionnant quand on voit de première main à quel point la procédure de déminage doit être laborieuse.

Un démineur se prépare à mener une explosion contrôlée de mines terrestres posées pendant la guerre Iran-Irak, dans le village de Dir, près de la frontière iranienne – Sam Tarling / Sam Tarling

Cela se fait un mètre carré à la fois, soit par le personnel de MAG utilisant des détecteurs portatifs, soit par des chiens entraînés à sentir la vapeur des explosifs. Un membre du personnel peut déblayer au maximum 100 mètres par jour, tandis qu’un chien peut déblayer environ 600 mètres, bien que chaque fois qu’une mine est trouvée, les procédures deviennent encore plus lentes.

Le jour de notre visite, par exemple, le personnel a localisé quatre mines PMN de fabrication russe – des disques de couleur sombre de la taille d’une paume qui sont à peine visibles dans le sol qui les entoure. L’un est enterré dans la terre molle d’un ravin escarpé, dont de gros tas doivent d’abord être excavés pour y accéder en toute sécurité.

Surnommé la « Black Widow » en raison de sa couleur sombre, le PMN caractérise la brutalité calculée de la conception des mines terrestres. Il contient environ cinq fois la quantité d’explosifs que l’on trouve dans les mines antipersonnel normales, ce qui signifie que les victimes risquent de perdre non seulement un pied, mais toute leur jambe, ou d’être tuées sur le coup.

Une autre mine commune ici est l’Italien Valmara 69, un appareil en forme de hérisson avec des pointes qui agissent comme des déclencheurs. Basé sur la conception allemande « Bouncing Betty » utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale, la charge initiale propulse la mine d’un demi-mètre dans les airs, où elle fait ensuite exploser une explosion d’obus horizontal qui peut tuer n’importe qui dans un rayon de 25 mètres.

Neuf millions de Valmaras ont été vendus à l’Irak dans les années 80 malgré un embargo sur les armes, conduisant à l’emprisonnement en 1991 de sept cadres de Valsella, l’entreprise qui les a fabriqués.

Conscientes des dangers auxquels elles sont confrontées, les équipes de dépollution travaillent toujours avec des médecins sur place, avec des distances et des temps de conduite vers les hôpitaux les plus proches à portée de main. M. Mahmoud lui-même a failli tomber en deuil en 1994, lorsque lui et un collègue se sont involontairement égarés dans un champ de mines de plastique de fabrication chinoise – conçues pour être difficiles à repérer à l’aide de détecteurs de métaux.

Une ancienne mine antipersonnel attend la démolition dans un champ de mines planté pendant la guerre Iran-Irak, dans le village de Dir – Sam Tarling / Sam Tarling

« Mon collègue en a déclenché un derrière moi que j’avais déjà franchi et que je manquais de peu », a-t-il déclaré. « Il y a eu une énorme détonation, avec un éclair et de la fumée, et je me suis retrouvé couvert du sang et de la peau de mon collègue. Au début, je ne savais pas si c’était un rêve ou juste une réalité. »

Se rendant compte qu’il était entouré de mines, M. Mahmoud a dû rester là où il se trouvait pendant que d’autres le secouraient, lui et son compagnon blessé, qui a survécu. Cela n’a pas dissuadé M. Mahmoud de continuer à consacrer sa vie au déminage, même si l’ampleur de la tâche est telle qu’il ne la verra peut-être pas achevée de son vivant.

Selon la base de données de l’Observatoire des mines, l’Irak est le pays le plus miné de la planète, avec environ 650 kilomètres carrés de terres contaminées par les mines, plus 200 kilomètres carrés contaminés par les bombes d’Isis et les pièges.

«Aux niveaux de capacité et de financement actuels, il nous faudra 85 ans pour déblayer les anciennes mines de Sulaymaniyah», a déclaré Jack Morgan, directeur de MAG pour l’Irak.

La tâche en Irak, à son tour, est éclipsée par le défi du déminage à l’échelle mondiale, qui compte désormais environ 25 000 kilomètres carrés de terres contaminées – une superficie plus grande que le Pays de Galles.

Et tandis que 164 des 193 pays du monde sont désormais parties au Traité d’Ottawa interdisant les mines antipersonnel – soutenu par feu la princesse Diana – de nouveaux champs de mines continuent de surgir partout, souvent plantés par des insurgés comme l’Afghanistan, le Nigéria et la Somalie.