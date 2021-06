40 AM IST, Stade de France à Saint-Denis

Prédiction et suggestions de l’équipe FRA vs BUL Dream11 pour le match amical international 2021 entre la France et la Bulgarie : La France est prête à accueillir la Bulgarie au Stade de France pour un match amical international. Le match devrait débuter à 00h40 le mercredi 9 juin. La France bourdonnera de confiance alors qu’elle entrera dans le match contre la Bulgarie.

Ils ont remporté leur dernier match d’échauffement contre le Pays de Galles à dix jeudi par 3-0. La Bulgarie, quant à elle, a commencé sa campagne avec un match nul 1-1 contre la Slovaquie, mais a perdu son prochain match contre la Russie par 1-0.

Matchs amicaux internationaux FRA vs BUL 2021, diffusion en direct

La diffusion en direct du match sera disponible sur SonyLIV

FRA vs BUL Matches Amicaux Internationaux 2021, Détails du match

Le match se jouera le mercredi 9 juin au Stade de France à Saint-Denis. Le jeu commencera à 00h40 IST.

Prédiction de l’équipe FRA vs BUL Dream11

Capitaine : Lucas Hernandez

Vice-capitaine : Ivaylo Chochev

Gardien de but : Hugo Lloris

Défenseurs : Raphael Varane, Lucas Hernandez, Petko Hristov, Andrea Hristov

Milieu de terrain : Paul Pogba, N Golo Kante, Ivaylo Chochev, Antonio Vutov

Attaquants : Kylian Mbappé, Dimitar Iliev

FRA vs BUL XI probables

France: Hugo Lloris, Raphael Varane, Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe, Benjamin Pavard, Paul Pogba, N Golo Kante, Ousmane Dembele, Thomas Lemar, Kylian Mbappe, Karim Benzema

Bulgarie: Daniel Naumov, Petko Hristov, Andrea Hristov, Valentin Antov, Ivan Turitsov, Ivaylo Chochev, Antonio Vutov, Birsent Karageren, Momchil Tsvetanov, Dimitar Iliev, Andrey Galabinov

