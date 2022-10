40 000 $ remis à une femme blessée par la police de Portland lors de manifestations

PORTLAND, Oregon (AP) – Un jury a décerné mardi 40000 $ à une femme qui a poursuivi la ville de Portland, Oregon, pour recours à la force par la police lors d’une manifestation de 2020 contre la brutalité policière, convenant que la police a utilisé une force déraisonnable contre elle et a commis une batterie.

Oregon Public Broadcasting signalé. Après s’être levée, elle a dit qu’un autre policier l’avait poussée.

Les jurés ont entendu des experts médicaux au cours du procès qui ont confirmé que son bras était cassé et qu’elle souffrait de SSPT, au moins en partie, à cause de l’incident.

Il s’agissait du premier procès civil des manifestations de justice raciale de Portland 2020 à atteindre un jury. Après le meurtre de George Floyd par la police de Minneapolis fin mai 2020, des manifestants à Portland se sont affrontés tous les soirs avec la police de Portland et des agents fédéraux chargés de l’application des lois du département américain de la Sécurité intérieure et du US Marshals Service.

Plus de 50 poursuites similaires sont en cours contre la ville, et près de deux douzaines d’avocats et de gestionnaires de risques de la ville de Portland, ainsi que des avocats des plaignants impliqués dans les poursuites en cours, parfois à l’écoute pour regarder les débats.

Le jury a accordé à Wenzel 14 106 $ pour la réclamation de la batterie et 26 166 $ en dommages non économiques. Ils ont décidé que la police ne l’avait pas agressée et n’ont accordé aucun dédommagement pour cette réclamation. Wenzel avait demandé 450 000 $.

La batterie, c’est quand quelqu’un blesse intentionnellement une autre personne. L’agression, c’est quand quelqu’un fait craindre à une autre personne qu’elle soit battue.

Wenzel a témoigné qu’elle ne pensait pas que la police utiliserait la force contre elle puisqu’elle se conformait à leurs ordres, annulant probablement l’allégation d’agression.

Le jury a également déclaré que la ville n’avait pas fait preuve de négligence dans la formation des policiers.

Les officiers qui ont poussé Wenzel n’ont jamais été identifiés et il n’y a aucune vidéo connue de l’incident. Au cours du procès de six jours, le jury a entendu Wenzel qui a déclaré qu’elle était à la manifestation en tant que médecin et que son casque était marqué d’une croix rouge. Elle a également témoigné qu’elle n’avait jamais rien lancé sur la police ni participé à du vandalisme.

Après que la police a précipité la foule de manifestants et poussé le groupe à se disperser, Wenzel a déclaré qu’elle s’était déplacée dans la direction qu’ils avaient ordonnée.

Plusieurs officiers ont témoigné qu’ils pensaient que les manifestants qui se déplaçaient lentement pendant les dispersions offraient souvent une couverture pour que d’autres manifestants s’échappent et qu’ils étaient donc autorisés à recourir à la force.

Le détective Erik Kammerer a témoigné que se déplacer lentement ou se disperser par lui-même ne justifie pas le recours à la force, mais a également déclaré que les agents avaient intentionnellement poussé les personnes qui marchaient lentement hors du chemin.

Le ministère américain de la Justice a spécifiquement cité cette logique comme une violation des directives du bureau.

Avant le début du procès, la juge de la Cour de circuit du comté de Multnomah, Katharine von Ter Stegge, a limité les preuves recevables à la fenêtre d’environ deux heures où Wenzel était à la manifestation. Cela signifiait que la vidéo de la police de Portland poussant les manifestants à se disperser les autres nuits ne pouvait pas être utilisée pour montrer que la ville était probablement au courant et n’a pris aucune mesure pour empêcher les agents d’utiliser la tactique.

Le jury a convenu qu’il n’est pas acceptable que des agents poussent les manifestants à se disperser trop lentement et que la ville devrait être tenue de couvrir les frais médicaux qui en résultent. Le jury a semblé moins disposé à accorder des sommes importantes pour une détresse émotionnelle et une douleur intenses, une décision qui pourrait être prise en compte dans les négociations de règlement des dizaines de poursuites en cours contre la ville.

