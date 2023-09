4 zones de services spéciaux proposées dans les subdivisions Algonquin – Shaw Local

Le canton d’Algonquin propose de créer quatre zones de services spéciaux dans les subdivisions de Westview Crossing, Trails of Woods Creek, Grand Reserve et Algonquin Road.

Les SSA proposés prélèveraient des taxes pour financer l’entretien des espaces communs dans les lotissements si l’association des propriétaires ou les promoteurs ne parviennent pas à le faire. Les quatre lotissements sont tous nouvellement développés, donc la création d’une SSA est une mesure préventive de la part du village pour garantir le maintien des propriétés, a déclaré le directeur du développement communautaire algonquin, Jason Shallcross.

« Il s’agit simplement d’une couverture de sécurité pour garantir que chacun paie sa juste part », a déclaré Shallcross.

Le but du SSA est de rester inactif à moins qu’un développeur ou un HOA ne parvienne à maintenir les espaces communs dans le lotissement, a déclaré Shallcross. Les espaces communs comprennent des bassins d’eaux pluviales, des belvédères, des aménagements paysagers, des panneaux et des bancs.

Le gouvernement interviendrait et paierait pour les services si les propriétés n’étaient pas entretenues. Une taxe serait prélevée jusqu’à ce que le gouvernement soit remboursé, puis la taxe serait supprimée, a déclaré Shallcross. Seuls les résidents résidant dans le lotissement seraient imposés.

« Fondamentalement, nous identifierions tout problème, en informerions le développeur ou le HOA et nous accorderions un délai pour remédier à ce problème », a déclaré Shallcross. « Si le développeur ou HOA ne le fait pas, nous nous réservons le droit d’activer le SSA. »

Près de 100 habitants ont assisté à l’audience publique mardi. Beaucoup avaient des questions sur les détails et sur la manière dont leurs impôts seraient affectés.

Certains ont remis en question le document selon lequel un maximum de 0,8 % pourrait être imposé, en fonction de la valeur imposable des maisons.

L’avocate du village algonquin, Kelly Cahill, a déclaré que seul le montant nécessaire au village pour effectuer les réparations nécessaires sera facturé, elle ne peut donc donner aucune estimation. Elle a déclaré que les 0,8 % sont essentiellement un « espace réservé ».

« Soit vous allez payer par l’intermédiaire de votre association de propriétaires, soit vous allez payer le village d’Algonquin par l’intermédiaire de la SSA », a-t-elle déclaré. « Le coût est le même. »

Les habitants ont 60 jours à compter du 5 septembre pour signer une pétition s’ils ne soutiennent pas la création d’un SSA dans leur lotissement, selon documents villageois. Si plus de la moitié des habitants d’un lotissement signent des pétitions, le SSA ne sera pas créé.

Chaque lotissement dispose d’un plafond fiscal annuel pour limiter la pression fiscale sur les résidents. Les subdivisions Westview Crossing, Trails of Woods Creek et Grand Reserve ont une limite de 25 000 $ imposée annuellement. Le lotissement du chemin Algonquin ne compte que trois lots, la limite annuelle taxée est donc de 2 400 $.

Westview Crossing, Trails of Woods Creek et Grand Reserve comptent chacun plus de 100 maisons. En divisant les 25 000 $, chaque maison ne paierait pas plus de 200 $.

Shallcross encourage les résidents à contacter le village s’ils ont des questions ou des préoccupations.