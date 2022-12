4 vrais écouteurs sans fil qui valent la peine d’être achetés pour moins de 40 $

David Carnoy/CNET

Oui, les écouteurs HiTune X6 d’Ugreen ont un aspect un peu bizarre, mais ils devraient bien s’adapter à la plupart des oreilles et être livrés avec différentes tailles d’embouts auriculaires (j’ai opté pour un grand). Leur étui de chargement semble solide et les bourgeons eux-mêmes n’ont pas l’air ou ne se sentent pas bon marché. Résistants aux éclaboussures IPX5, ils disposent d’une suppression active du bruit – ils parviennent à étouffer une quantité raisonnable de bruit ambiant – mais leur meilleure caractéristique est sans doute leur son. Ils offrent une bonne clarté ainsi qu’une scène sonore large et des basses très charnues qui évitent d’être boumeuses. Ils sonnent aussi bien que de nombreux bourgeons qui coûtent plus de 100 $ et parfois même 150 $. (Notez que pour obtenir le prix de 23 $ sur Amazon, il y a une case de coupon qui doit être cochée sur la page du produit ; sinon, il semble qu’ils coûtent 23 $ de plus.)

Il y a quelques mises en garde. Tout d’abord, j’ai remarqué que ceux-ci sonnent mieux avec la suppression du bruit désactivée (ils perdent un peu de clarté lorsqu’ils sont activés). De plus, alors que les embouts inclus devraient convenir aux oreilles de la plupart des gens, j’ai échangé une paire de mes embouts préférés et j’ai obtenu un joint encore plus serré, ce qui a amélioré la qualité du son.

