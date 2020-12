Quatre participants à l’essai qui ont reçu le vaccin Pfizer Covid-19 ont souffert de paralysie faciale, selon la Food and Drug Administration. La FDA a déclaré que le problème devrait être surveillé à mesure que le jab devient plus largement disponible.

Les cas potentiellement préoccupants ont été révélés après que le régulateur américain des médicaments a publié une analyse du vaccin Pfizer-BioNTech avant une réunion pour examiner l’autorisation d’utilisation d’urgence du vaccin aux États-Unis.

Selon les documents, la paralysie de Bell, une forme de paralysie faciale temporaire, a été signalée par quatre participants au cours des essais de phase 3. Les individus avaient reçu le vaccin, et aucun membre du groupe placebo n’a ressenti d’effets indésirables similaires.

La condition ressemble à un accident vasculaire cérébral, la plupart des personnes souffrant de regarder impuissantes alors qu’un côté de leur visage s’affaisse et que leurs muscles s’affaissent. Dans certaines situations rares, les deux côtés du visage peuvent devenir paralysés. On ne sait pas ce qui cause la paralysie de Bell, bien que la paralysie temporaire disparaisse généralement d’elle-même.

Cependant, la FDA a affirmé que la fréquence du problème de santé est « Compatible avec le taux de fond attendu dans la population générale, » et a ajouté qu’il n’y avait aucune preuve claire liant le vaccin contre le coronavirus à la condition médicale désagréable. Pourtant, le régulateur fédéral a recommandé «Surveillance des cas de paralysie de Bell avec déploiement du vaccin dans des populations plus importantes.»

La FDA a noté le « Déséquilibre numérique » des cas de paralysie de Bell parmi les groupes vaccin et placebo, mais a déclaré qu’il n’y avait pas d’autre «Événements indésirables non graves» qui a montré un modèle similaire.

Selon les documents, les effets secondaires sont courants mais semblent mineurs. Parmi les participants à l’essai, 84% ont connu une sorte de réaction. Après avoir reçu le jab, 63% des sujets de l’essai ont signalé de la fatigue et 55% ont déclaré souffrir de maux de tête. Des frissons ont été signalés par 32 pour cent des participants, 24 pour cent se sont plaints de douleurs articulaires et 14 pour cent ont développé une fièvre.

Dans l’ensemble, le jab semble avoir reçu de bonnes notes de la FDA. Dans son rapport, le régulateur a déclaré que le vaccin à deux doses est efficace à environ 50% même après la première injection. On pense que le vaccin est efficace à 95% après la deuxième dose, administrée trois semaines plus tard. La FDA a également constaté que le jab réduisait le risque de symptômes graves de Covid-19 après la première dose.

Mardi, le Royaume-Uni est devenu le premier pays au monde à commencer à administrer le vaccin Pfizer-BioNTech à la population générale.

