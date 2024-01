4 types de cernes — et comment les traiter : dermatologue

Fashion beauté





Ce sont les cercles de la vie.

Un dermatologue de New York met en évidence quatre types courants de cernes – rides, perte de volume, vasculaire et hyperpigmentation – et les options de traitement pour ces horreurs.

“Je veux vous apprendre quel ingrédient de soin de la peau rechercher pour chaque problème afin que vous puissiez faire vos achats partout où vous en avez besoin”, a déclaré le Dr Charles Puza à ses 1,7 million d’abonnés. dans un TikTok tendance le mois dernier.

Les cernes – qui ont tendance à vous faire paraître plus vieux ou plus épuisé que vous ne l’êtes réellement – ​​peuvent être imputés à plusieurs facteurs, notamment la génétique, la fatigue, la déshydratation, le stress, l’abus d’alcool, les allergies et le tabagisme.

Le vieillissement est une cause majeure. La peau sous vos yeux perd de son élasticité et s’amincit avec l’âge. Les vaisseaux sanguins sombres sous votre peau deviennent plus visibles, assombrissant ainsi l’apparence de la zone située sous vos yeux.

Puza, qui a étudié aux universités Harvard et Duke, a partagé ses solutions à ces taches disgracieuses dans son TikTok de 35 secondes, qui a attiré plus de 120 800 vues.

Rides ou peau crépue

Une peau crépue, qui semble sèche et ridée, peut souvent être attribuée aux dommages causés par le soleil.

“Recherchez l’ingrédient phare des rétinoïdes pour reconstruire ce collagène”, a conseillé Puza.

Protéine la plus abondante dans l’organisme, le collagène donne de l’élasticité à la peau. La production de collagène diminue avec l’âge.

Perte de volume

« La perte de volume », explique Puza, provoque un « creux » de la peau.

Il recommande de rechercher des ingrédients qui augmentent l’hydratation, comme le squalane, les peptides et l’acide hyaluronique.

Le squalane, une huile saturée présente dans les produits de beauté, offre des bienfaits hydratants.

Les peptides, quant à eux, sont des acides aminés, les éléments constitutifs des protéines.

Il a été démontré qu’ils réduisent l’inflammation, traitent les rides et ridules et améliorent le teint et la texture de la peau.

Il a été démontré que l’acide hyaluronique, une substance naturellement présente dans le corps, maintient la peau hydratée et adoucit l’apparence des rides.

Vasculaire

Les vaisseaux sanguins visibles sont responsables des cernes vasculaires, qui apparaissent bleutés ou violacés.

“L’ingrédient phare que vous rechercherez est la caféine pour aider à contracter ces vaisseaux sanguins”, a déclaré Puza.

Hyperpigmentation

L’hyperpigmentation se produit lorsque la peau produit un excès de mélanine, la substance naturelle responsable de la couleur de nos cheveux, de nos yeux et de notre peau.

“Recherchez des azurants : vitamine C, acides alpha-hydroxy et acide tranexamique”, a expliqué Puza.

Souvent présents dans les plantes et les fruits, les AHA exfolient la peau en éliminant les cellules mortes.

Et l’acide tranexamique, un équivalent synthétique de l’acide aminé lysine, inhibe les cellules responsables de l’hyperpigmentation.





