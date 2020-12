Le sucre a une réputation terrible en matière de santé, et tout cela grâce au fait qu’une consommation excessive de sucre par les boissons, la malbouffe, les aliments transformés, les bonbons et les desserts est associée à un certain nombre de maladies chroniques. Le diabète, l’obésité, les maladies cardiaques, les maladies métaboliques et même certains cancers sont liés à une consommation excessive de sucre. Pourtant, il est très important de se rappeler que tous les sucres ne sont pas identiques.

Comprendre les sucres

Le sucre est le nom générique donné à un type de glucide naturellement sucré (à des degrés divers). Les aliments que nous consommons sont décomposés par le corps; le sucre est l’un des principaux types de macronutriments qui fournissent de l’énergie grâce à ce processus métabolique. Harvard Health Publishing explique qu’il existe deux sous-types de sucre. Les monosaccharides ou sucres simples ont une molécule et comprennent le glucose, le fructose et le galactose.

Les disaccharides ont deux molécules constituées d’une combinaison de monosaccharides. Par exemple, le saccharose est constitué d’une molécule de glucose et de fructose, le lactose est constitué d’une molécule de glucose et une autre de galactose et le maltose est composé de deux molécules de glucose. La plupart des fruits et certains légumes sont naturellement composés de glucose et de fructose, tout comme le miel et le sucre de table couramment utilisé. Le lactose se trouve dans les produits laitiers et le maltose se trouve dans les céréales en germination.

Les sucres les plus couramment disponibles et utilisés sont le glucose, le fructose, le saccharose et le lactose. Chacun d’eux a un rôle très différent à jouer et des contributions à apporter à votre santé. Voici ce que vous devez savoir sur ces types courants de sucre.

1. Glucose – celui dont vous ne pouvez pas vous passer

Le glucose est la principale source d’énergie de votre corps, il est donc vital de maintenir des niveaux appropriés de ce nutriment pour votre santé. Une étude 2018 dans la revue Diabète clinique explique qu’une fois que la nourriture que vous mangez est décomposée et que le glucose est libéré, il stimule la libération d’insuline dans le pancréas. À partir de ce stade, le glucose et l’insuline sont distribués dans tout le corps pour alimenter chaque cellule. Trop ou trop peu de glucose dans votre circulation sanguine peut avoir des effets néfastes sur votre santé. Le premier peut entraîner une hypoglycémie, une faiblesse, des étourdissements, de l’anxiété et de l’irritabilité. Ce dernier peut provoquer un diabète de type 2 s’il n’est pas contrôlé.

2. Fructose – dangereux pour la santé ou inoffensif

L’étude susmentionnée explique également que le fructose, contrairement au glucose, ne stimule pas la libération d’insuline. Au lieu de cela, il est transporté vers le foie qui utilise des molécules de fructose pour produire du glycogène, du lactate, du glucose et des triglycérides. Bien que cela puisse sembler simple et sûr, les recherches sur le fructose depuis les années 1970 suggèrent qu’une consommation élevée de fructose est extrêmement dangereuse et augmente le risque de diabète, de syndrome métabolique et de maladies cardiovasculaires.

Ceci, comme une étude dans le Journal européen de la nutrition en 2016, c’est principalement parce que la plupart des boissons sucrées contiennent du sirop de maïs à haute teneur en fructose (SHTF). Le HFCS supprime la libération d’hormones essentielles comme la leptine, la ghréline et l’insuline, ce qui perturbe le métabolisme, augmente l’inflammation et provoque des maladies. Cependant, il est important de noter que le HFCS est composé de différents ratios de fructose et de glucose et que seul le fructose ne peut être blâmé pour les effets néfastes du HFCS. De plus, le fructose provenant de fruits, de légumes et même de miel et consommé en quantités contrôlées a plus d’avantages pour la santé que de dommages potentiels. Donc, dans le cas du fructose, la source compte.

3. Saccharose – silencieux mais suffisamment dangereux

Ce disaccharide est fabriqué avec une combinaison de glucose et de fructose, tout comme le HFCS, mais le saccharose ne jouit pas de la même infamie que son cousin proche. Le saccharose se trouve naturellement dans la canne à sucre, la betterave, le sirop d’érable, les dattes et le miel – et aucune de ces sources de nourriture ne peut être considérée comme malsaine lorsqu’elle est consommée avec modération. Cependant, une nouvelle étude dans le Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism suggère que les boissons contenant du saccharose suppriment la production d’hormones comme la leptine, la ghréline et le glucagon et interfèrent avec la faim et la satiété. Encore une fois, la source alimentaire du saccharose déciderait de son effet sur votre santé.

4. Lactose – pourquoi certaines personnes ont une intolérance

Le lactose joue un rôle important, surtout lorsque vous êtes bébé. La molécule de galactose dans ce sucre est liée à la création de groupes sanguins ABO. De plus, le lactose aide le corps à décomposer les minéraux essentiels comme le calcium, le zinc et le cuivre et facilite également leur absorption. Cependant, une enzyme appelée lactase est nécessaire pour traiter le lactose et de nombreuses personnes en produisent très peu. Cela provoque une intolérance au lactose, qui est un trouble digestif. Éviter toutes les sources de lactose est très important pour les personnes intolérantes au lactose, mais ce sucre est sans danger pour les autres.

Les articles sur la santé sur News18 sont rédigés par myUpchar.com, la première et la plus grande ressource de l’Inde en matière d’informations médicales vérifiées. Chez myUpchar, les chercheurs et les journalistes travaillent avec les médecins pour vous apporter des informations sur tout ce qui concerne la santé.