4 tués en Géorgie, une fusillade de masse commémorée alors que les voisins se rassemblent pour une veillée de prière

HAMPTON, Géorgie (AP) – Quatre victimes d’une fusillade de masse dans une banlieue d’Atlanta sont restées dans les mémoires comme des parents aimants, un serrurier expert et une belle chanteuse alors que les habitants de Hampton se sont réunis lundi pour organiser une veillée de prière en leur honneur.

Les voisins secouaient encore l’incrédulité lors de la période de 10 minutes samedi lorsque Scott Leavitt, 67 ans; sa femme, Shirley Leavitt, 66 ans; Steve Blizzard, 65 ans; et Ronald Jeffers, 66 ans, ont été abattus. La police et des témoins ont désigné Andre Longmore, 40 ans, comme le tireur.

Les meurtres ont déclenché une recherche massive qui s’est terminée dimanche avec la mort de Longmore dans une fusillade dans une autre banlieue à environ 25 kilomètres au nord. L’échange de coups de feu a blessé un adjoint du shérif et deux policiers, qui sont tous en convalescence.

Les résidents de la subdivision bucolique de Dogwood Lakes, où environ 40 maisons avec des cours bien rangées bordent un lac sur deux rues, ont été surpris que la violence armée soit arrivée dans leur quartier paisible à environ 25 miles (40 kilomètres) au sud d’Atlanta. Hampton n’avait pas enregistré d’homicide auparavant depuis 2018.

« Je ne vais pas dire que cela me met mal à l’aise, mais cela me fait comprendre que ce genre de chose pourrait arriver n’importe où », a déclaré Kevin Pugh, qui vit à côté de la maison où les Leavitt ont vécu pendant quelques années avec leur adulte. fille et ses jeunes enfants. « Jusqu’à samedi, le plus de chahut que nous ayons eu était les oies canadiennes. »

Erin Leavitt, dans une publication sur Facebook, s’est souvenue de sa tante et de son oncle, Scott et Shirley, comme « des âmes amusantes et attentionnées, ma tante peut-être l’une des âmes les plus douces et les plus gentilles qu’une personne puisse rencontrer ».

Ils ont tous deux grandi dans le Massachusetts et ont déménagé il y a des années en Géorgie, où ils ont partagé leur maison avec leur fille Jessica et leurs petites-filles, a écrit Erin Leavitt. Le couple a également deux autres enfants survivants, a-t-elle écrit.

« Jessica et ses jeunes filles étaient également à la maison au moment de l’attaque, mais ma tante a pu l’alerter et elle et les filles ont survécu », a-t-elle déclaré. « Malheureusement, ma tante ne l’a pas fait. »

Jeffers a été décrit comme un pilier de son église. Sherry Wyatt, qui travaille au centre de loisirs de Hampton près de la maison de Jeffers, a déclaré dimanche que Jeffers chanterait régulièrement au centre pour personnes âgées qui partage le bâtiment.

Il y a quelques mois, elle a dit à Jeffers à quel point sa voix était belle.

« Je suis tellement content de lui avoir dit qu’il chantait comme un ange », a déclaré Wyatt. « Je sais qu’il est au paradis en train de chanter. »

Tom Hannegan et son mari, Donald Smith, vivent à deux pas de la maison où Blizzard avait vécu depuis la construction du lotissement dans les années 1990. Le seul crime dont ils se souviennent avoir entendu parler était une série de cambriolages de voitures il y a environ cinq ans.

Hannegan, maintenant président de l’association des propriétaires, a déclaré que Blizzard était l’un des rares résidents d’origine restants. Il était vice-président de l’association et était auparavant président.

« C’était juste un bon gars », a déclaré Hannegan.

Blizzard était un vétéran militaire et un serrurier qualifié, a déclaré l’ancien collègue Randy Slape à l’Atlanta Journal-Constitution. Il a déploré que la vie de Blizzard ait été écourtée.

« Je peux juste imaginer qu’il prévoyait de faire quelque chose avec ses petits-enfants et d’être grand-père », a déclaré Slape.

La mairesse de Hampton, Ann Tarpley, a ordonné lundi que des drapeaux flottent en berne dans la ville de 8 000 habitants.

Les fusillades ont porté à 31 le nombre de massacres jusqu’à présent cette année, avec au moins 153 morts, selon une base de données maintenue par l’Associated Press et USA Today en partenariat avec la Northeastern University.

Longmore avait eu besoin d’aide mentale pendant près d’une décennie, mais sa famille et ses responsables ne pouvaient pas le forcer à se faire soigner, a déclaré sa mère. Longmore a eu une « dépression mentale » en 2014, entraînant une hospitalisation, a déclaré Lorna Dennis à WSB-TV dimanche.

Elle a dit que son fils « continuait à se détériorer » mais a refusé de consulter un médecin, et que les responsables ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas le forcer à se faire soigner.

« C’est difficile de perdre son fils, et c’est aussi difficile de savoir que votre fils a coûté la vie à tant de gens », a déclaré Dennis.

Elle a dit que Longmore vivait avec elle ces dernières années, elle espère que les proches des victimes trouveront la paix avec Dieu.

« Je ressens tellement pour les familles, et c’est pourquoi je veux juste dire que je suis vraiment, vraiment désolé. Je sais que les mots ne peuvent pas vraiment les réconforter de ma part en ce moment, mais je sais qu’il y a un consolateur, et ils peuvent se référer à lui à tout moment », a déclaré Dennis.

L’armée a déclaré que Longmore était un sergent, travaillant comme spécialiste de la logistique automatisée d’août 2000 à mai 2006, supervisant les fournitures et l’équipement. Il s’est déployé en Afghanistan, a servi sous des tirs hostiles et était parachutiste, chauffeur et mécanicien formé.

Hannegan a déclaré que Longmore avait assisté à quelques réunions d’associations de quartier avec sa mère, mais qu’il ne le connaissait pas vraiment. Longmore conduisait parfois un scooter électrique dans le quartier ou conduisait lentement dans les rues sans issue.

« On pouvait juste dire qu’il était un peu là-bas », a déclaré Hannegan. « Il disait aux gens qu’il était un prophète. »

Longmore a été tué dans la banlieue de Jonesboro après qu’un adjoint du shérif du comté de Henry a vu le SUV que Longmore a volé à Blizzard et a commencé à le poursuivre.

Le Georgia Bureau of Investigation a déclaré lundi que Longmore avait d’abord tenté de tendre une embuscade à des agents à Jonesboro et avait tiré sur un député du comté de Henry. Longmore a volé un véhicule de police et a traversé la rue, ont déclaré les enquêteurs. Il s’est ensuite enfui dans l’arrière-cour d’une maison de ville, saignant et nu, et a couru à l’intérieur. Lorsque les agents sont entrés dans la maison, Longmore a de nouveau tiré, blessant deux policiers du comté de Clayton.

L’adjoint du shérif a reçu une balle dans le dos et a subi une intervention chirurgicale. Les deux officiers de Clayton ont été libérés après avoir été soignés pour des blessures mineures.

___

Amy a rapporté d’Atlanta.

Kate Brumback et Jeff Amy, l’Associated Press