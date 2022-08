4 tués, dont un agent de police, dans la fusillade d’un appartement à Tucson

TUCSON, Arizona (AP) – Quatre personnes ont été tuées, dont un responsable local des forces de l’ordre, lors d’une fusillade jeudi dans un complexe d’appartements du sud de l’Arizona, ont annoncé des responsables.

La police de Tucson a identifié l’une des victimes comme étant l’agente du comté de Pima Deborah Martinez-Garibay et une autre comme une employée du complexe d’appartements, a rapporté KVOA-TV.

Martinez-Garibay signifiait un avis d’expulsion dans le complexe au moment de la fusillade, mais des détails supplémentaires étaient encore inconnus, a rapporté KGUN-TV.

La présidente du conseil de surveillance du comté de Pima, Sharon Bronson, a exprimé ses condoléances au nom du comté à la famille, aux amis et aux collègues de Martinez-Garibay.

“J’ai le cœur brisé par cette terrible tragédie et je garderai l’agent Martinez et tous ceux qui l’ont connue et aimée dans mes pensées”, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

The Associated Press