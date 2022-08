4 tués dans l’Ohio; homme dit “armé et dangereux” recherché

DAYTON, Ohio (AP) – Quatre personnes ont été abattues dans un quartier de l’Ohio et un homme considéré comme armé et dangereux était recherché, ont annoncé les autorités.

La police du canton de Butler, dans le comté de Montgomery, a déclaré que des policiers avaient été appelés dans la région peu avant midi vendredi suite à un rapport faisant état de coups de feu. Le chef John Porter a déclaré que quatre victimes blessées par balle avaient été retrouvées sur “plusieurs scènes de crime” et que toutes avaient été déclarées mortes sur les lieux.

La police a déclaré qu’elle recherchait Stephen Marlow, 39 ans, qui aurait fui la région dans un véhicule utilitaire sport. Ils ont averti quiconque le voyant ou le véhicule d’appeler le 911 “et de ne pas l’approcher car il est toujours susceptible d’être armé et dangereux”.

Porter a déclaré que la police ne pense pas qu’il existe une menace continue pour le quartier, mais que les agents resteraient dans la région au cas où il reviendrait. Les noms des victimes n’ont pas encore été publiés et Porter a déclaré que la cause de la fusillade n’était pas immédiatement claire.

“Nous travaillons pour déterminer s’il y a un motif à cette horrible tragédie ou si la maladie mentale a joué un rôle”, a déclaré Porter. Il a qualifié la fusillade de “premier crime violent dans ce quartier de mémoire récente”.

Le Dayton Daily News rapporte que Marlow avait été libéré de sa probation en février pour cambriolage aggravé et accusations menaçantes aggravées résultant d’un incident survenu en juillet 2019 dans la banlieue de Dayton à Vandalia, selon les archives judiciaires du comté de Montgomery.

Vandalia a fermé samedi un certain nombre d’espaces publics par mesure de précaution après la fusillade, notamment le centre de loisirs, le parcours de golf et la piscine de Cassel Hills et le centre pour personnes âgées de la ville, a rapporté le journal.

Les documents judiciaires ne mentionnent pas d’avocat représentant Marlow ; un message sollicitant des commentaires a été laissé samedi à un numéro inscrit à son nom.

The Associated Press