4 tribus du Minnesota reçoivent des fonds du ministère de la Justice pour réduire la criminalité et lutter contre l’épidémie d’opioïdes

La sénatrice américaine Tina Smith (Démocrate-MN), membre de la commission sénatoriale des affaires indiennes, a annoncé un financement fédéral important pour des initiatives de sécurité publique dans quatre tribus du Minnesota, dans le cadre d’un effort plus large visant à réduire la criminalité et à combattre l’épidémie d’opioïdes.

La bande ojibwe de Leech Lake, la bande chippewa de Red Lake, la bande ojibwe Mille Lacs et la nation White Earth recevront un financement du ministère américain de la Justice, avec des subventions allant de 450 000 $ à 900 000 $. Ces fonds soutiendront divers programmes tribaux, permettant aux tribus de lutter contre les crimes violents, l’abus d’opioïdes et de fournir une assistance aux victimes.

Ne manquez jamais les plus grandes histoires et les dernières nouvelles d’Indian Country. Cliquez ici pour vous inscrire et recevoir nos rapports directement dans votre boîte de réception chaque matin de la semaine.

« Les chefs tribaux ont toujours clairement indiqué qu’ils avaient besoin de plus de soutien de la part du gouvernement fédéral pour lutter contre l’épidémie d’opioïdes et poursuivre les crimes sur leurs terres, et nous avons la responsabilité fiduciaire d’aider les gouvernements tribaux à assurer la sécurité de leur population », a déclaré la sénatrice Tina Smith. « Les tribus savent le mieux comment réduire la criminalité et la toxicomanie sur leurs terres. Ces subventions soutiennent directement les solutions portées par les tribus à ces défis.

Chacune des quatre tribus du Minnesota recevant un financement mettra en œuvre des projets adaptés à leurs besoins uniques. La bande Ojibwe de Leech Lake se concentrera sur l’élargissement de sa réponse à la crise des opioïdes, tandis que la bande Red Lake de Chippewa améliorera les services destinés aux enfants victimes de crimes et mettra en œuvre un programme de traitement assisté par médicaments.

La bande Ojibwe de Mille Lacs s’efforcera d’accroître la responsabilisation et de réduire la récidive grâce à un tribunal de guérison et de bien-être fondé sur la culture. White Earth Nation agrandira son Wellness Court, visant à favoriser le rétablissement et la sécurité à long terme au sein de la communauté.

« Cette subvention est cruciale pour améliorer notre capacité à répondre à l’épidémie d’opioïdes. En embauchant du personnel supplémentaire, nous améliorerons nos efforts pour connecter les personnes touchées par la dépendance aux ressources dont elles ont besoin pour se rétablir », a déclaré Kenneth Washington, chef de la police tribale de Leech Lake. « Notre objectif est de réduire le cycle de la dépendance et d’offrir un réel soutien aux personnes et aux familles touchées par cette crise. »

Le sénateur Smith défend depuis longtemps les tribus, faisant constamment pression pour obtenir le soutien fédéral par le biais du processus de crédits du Congrès. Sa loi sur la justice pour les survivants autochtones de la violence sexuelle, promulguée en 2022, permet aux tribus de poursuivre les auteurs non autochtones de crimes tels que la violence sexuelle, la violence domestique et le trafic sexuel sur les terres tribales.

Cette législation faisait partie de la réautorisation de la Loi sur la violence contre les femmes, soulignant encore davantage son dévouement à la sécurité publique au sein des communautés autochtones.

Le financement récemment annoncé renforcera non seulement les mesures de sécurité publique, mais permettra également aux tribus du Minnesota de diriger les efforts visant à résoudre des problèmes urgents, tels que la dépendance aux opioïdes et la maltraitance des enfants, grâce à des solutions pilotées par les tribus. Ces initiatives marquent une avancée significative dans la lutte pour protéger et guérir les communautés autochtones du Minnesota.

Liste des projets financés :

Bande des Ojibwés des Mille Lacs

Programme de partenariats pour les communautés indiennes en vertu de la Loi sur la justice pour enfants (450 000 $): Financement pour doter en personnel un centre de défense des enfants chargé d’enquêter sur les cas de maltraitance d’enfants.

Renforcement des capacités des tribunaux de guérison et de bien-être (516 703 $): Augmenter la capacité du système judiciaire culturel de Mille Lacs.

Intervention culturelle auprès des jeunes et des universitaires (500 000 $): Soutenir les services à la jeunesse visant à réduire l’absentéisme et les problèmes disciplinaires.

Bande de Red Lake des Chippewas

Programme de partenariats pour les communautés indiennes en vertu de la Loi sur la justice pour enfants (450 000 $): Améliorer les services destinés aux enfants victimes de délits, notamment des approches tenant compte des traumatismes et des cérémonies de guérison traditionnelles.

Programme de traitement assisté par médicaments en détention à Red Lake (900 000 $): Mettre en œuvre un traitement médicamenteux pour lutter contre la dépendance aux opioïdes dans le centre de détention.

Nation de la Terre Blanche

Bande des Ojibwés de Leech Lake

Projet communautaire de réponse aux opioïdes de Leech Lake (897 429 $): Embaucher des gestionnaires de cas et des administrateurs pour coordonner les ressources pour le rétablissement de la dépendance aux opioïdes.

À propos de l’auteur : « Kaili Berg (Aleut) est membre de la nation Alutiiq\/Sugpiaq et actionnaire de Koniag, Inc. Elle est journaliste pour Native News Online et Tribal Business News. Berg, basée dans le Wisconsin , rapporté précédemment pour le journal Ho-Chunk Nation, Hocak Work. Elle a d’abord fait des études d’infirmière, mais a changé de spécialisation après avoir découvert sa passion pour les communications au Western Technical College de Lacrosse, dans le Wisconsin.

Contact : [email protected]