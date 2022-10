“4 travailleurs de Telangana sont morts alors qu’ils travaillaient pour des projets de Coupe du Monde de la FIFA au Qatar”

Quatre travailleurs de Telangana sont morts alors qu’ils travaillaient sur des projets de Coupe du Monde de la FIFA au Qatar, mais le pays arabe a refusé de verser des indemnités à leurs familles, a déclaré jeudi un député de Telangana.

Ranjith Reddy, membre de Lok Sabha de la circonscription de Chevella, a appelé le Premier ministre Narendra Modi et le ministre des Affaires étrangères S. Jaishankar à rendre justice aux familles des travailleurs décédés en obtenant une indemnisation du Qatar.

“La vie des travailleurs migrants de Telangana travaillant sur des projets de la Coupe du Monde de la FIFA est-elle si bon marché à Doha que le Qatar a refusé d’indemniser ceux qui sont morts alors qu’ils travaillaient sur des projets de la FIFA. Est-ce que Doha veut organiser la Coupe du monde de football sur des cadavres de travailleurs migrants de Telangana », a interrogé le député.

Ranjith Reddy a tweeté que Jagan Surukanti du village de Mallapur, Majid de Dharpally, Madhu Bollapally du village de Mendora et Ramesh Kalladi de Velmal sont morts alors qu’ils travaillaient sur des projets de la FIFA.

“Ils n’ont reçu aucune indemnisation et, étonnamment, l’ambassade de l’Inde à Doha a déclaré qu’elle ne disposait d’aucune information sur les décès. Qui rendra justice à ces travailleurs migrants de Telangana », a-t-il demandé et appelé le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères à intervenir.

La Coupe du monde de football 2022 devrait se tenir du 20 novembre au 18 décembre au Qatar.

Le pays hôte a été critiqué pour son traitement des travailleurs étrangers impliqués dans la préparation de la Coupe du monde. Amnesty International a évoqué le travail forcé et les mauvaises conditions de travail.

