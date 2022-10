4 touchés de Ryan, 3 plats à emporter défensifs envoient Sterling devant St. Viator lors d’un affrontement en séries éliminatoires 5A au premier tour – Shaw Local

STERLING – La première moitié du match éliminatoire de football de classe 5A de samedi après-midi entre Sterling et St. Viator a été une affaire à faible score, car les deux équipes ont combiné huit points avant la mi-temps. Mais lorsque les Golden Warriors ont commencé à cliquer offensivement – ​​et que leur défense a créé deux autres plats à emporter – les Lions n’ont tout simplement pas pu suivre, s’inclinant 34-17 lors du match d’ouverture au stade Roscoe Eades.

La première mi-temps a été une vitrine défensive pour les deux équipes. La défense des Lions a obtenu deux quatrièmes arrêts cruciaux et une sécurité pour maintenir le match à un score d’avance avant la mi-temps, et la défense des Golden Warriors a connu un succès similaire, forçant quatre bottés de dégagement consécutifs avant de réussir une interception dans la dernière minute.

Sterling a eu une ouverture prometteuse à partir de ses 35, déplaçant 51 verges sur une poignée de jeux vers le St. Viator 14, mais les Lions ont obtenu un énorme quatrième et 2 arrêt sur le quart JP Schilling, le taclant à quelques centimètres du premier marqueur vers le bas.

“Je pense que nous étions un peu confus à l’avant, puis nous avons couru un peu plus fort en seconde période”, a déclaré le quart-arrière de Sterling, Kael Ryan, à propos du lent départ. «Je pense que nous nous sommes réveillés en seconde période. Je ne pense pas que nous jouions comme nous devions jouer.

Les Warriors ont suivi un rapide St. Viator trois et un avec un entraînement de cinq jeux et 58 verges pour prendre une avance de 6-0. Avec 2:56 restants au premier quart, Ryan a trouvé le receveur éloigné Dylan Ottens profondément au milieu du terrain pour un touché de 52 verges.

Dylan Ottens de Sterling trouve la lumière du jour après une prise et se présente pour le premier touché de la journée lors d’un match éliminatoire de premier tour 5A samedi contre St. Viator. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com/credit)

Les Lions ont lancé leur prochaine possession, mais ont tiré à 6-2 lors du prochain entraînement de Sterling, car une pénalité de maintien dans la zone des buts a entraîné une sécurité.

St. Viator a obtenu un quatrième et un arrêt sur la prochaine possession des Warriors à ses 49, s’attaquant à Ryan juste avant les bâtons.

Avec un peu moins d’une minute à jouer en première mi-temps, les Lions ont menacé de prendre les devants après un entraînement de six jeux et 68 verges, mené par le quart-arrière Charlie Dolsen, qui a remplacé un Cooper Kmet blessé au premier quart. Mais une interception d’Isaiah Mendoza à la ligne de 1 mètre a évité le danger imminent pour Sterling et a préservé l’avance 6-2 à la mi-temps.

“C’est un changeur de jeu. Si c’est un touché et qu’ils sortent et renvoient ce coup de pied [to start the second half], c’est un jeu à deux possessions », a déclaré Ryan. “C’est vraiment difficile de revenir en une mi-temps, donc un jeu énorme de sa part. La défense était excellente. Le secondaire était super aujourd’hui.

Lors du coup d’envoi d’ouverture de la seconde mi-temps, le receveur large Michael Nix a récupéré un ballon sur un saut au 7 et a couru intact sur la ligne de touche gauche pour un touché de 93 verges, donnant à St. Viator une avance de 9-6 15 secondes plus tard.

“Dans un match comme celui-ci, vous devez garder la tête haute, quel que soit le score, et à la fin de la mi-temps, nous étions à terre et nous avions juste besoin d’un gros jeu, et je l’ai fait”, a déclaré Nix. “Mais nous n’avons pas pu le faire à la fin.”

Cale Ledergerber (10) de Sterling échappe aux plaqueurs potentiels de St. Viator lors de leur match éliminatoire de premier tour 5A samedi à Sterling. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com/credit)

Sterling n’a pas tardé à répondre. Lors de la possession suivante, Schilling a conçu un entraînement de 11 jeux et 77 verges, encaissant avec un touché de 4 verges sur le tacle gauche pour une avance de 13-9 alors qu’il restait 7:22 dans le troisième.

Ryan a décroché une interception plongeante sur la prochaine possession des Lions et a capitalisé sur le terrain court avec un entraînement rapide alors qu’il restait 5:11 dans le troisième. À la fin des cinq jeux et 31 verges, Ryan a marqué un touché à 3 verges, prolongeant l’avance des Warriors à 20-9.

“Nous avons élaboré un peu plus de stratégies, et nous sommes juste allés là-bas et avons exécuté”, a déclaré Schilling à propos de la poussée en seconde période. « Nous ne voulions pas que ce soit notre dernier match.

En baisse de deux scores avec un peu plus de 17 minutes à jouer, Saint-Viateur n’a pas tardé à réagir. Lors du deuxième jeu de sa possession suivante, Dolsen a roulé sur sa droite et a débouché une balle profonde à Nix, qui a glissé un tacle avant de marquer un touché de 79 verges. Dolsen a de nouveau frappé Nix sur une pente pour la conversion à deux points pour en faire un match 20-17 avec 4:26 à jouer dans le troisième.

Mais c’est tout ce que St. Viator pouvait marquer.

Avec 2:26 à faire dans le troisième, Ryan a pris un quart-arrière à 58 mètres sur la ligne de touche droite pour une avance de 27-17 Sterling. Se nourrissant de cette énergie et de l’avance de deux points, la défense des Warriors n’a plus jamais faibli.

“C’était énorme [for our momentum], et Mason Emin a absolument harcelé son gars là-dessus. Cela devrait être le touché de Mason Emin là-dessus, car il vient de faire un travail incroyable », a déclaré Ryan à propos de la course de touché de 58 verges. «Et à l’avant, nous avons vraiment pris soin d’eux sur ce jeu, mais Mason Emin en particulier. Il vient de mettre son gars au sol. C’était ridicule.”

Ottens a ajouté : « C’est la même chose avec le jeu d’Isaiah, il a apporté tellement d’énergie et d’efforts à notre attaque.

Avec un peu plus de deux minutes à jouer et une avance de 10 points, Sterling a tenté le coup en quatrième et quatrième, mais a raté le touché alors que la passe de Ryan a navigué juste au-dessus des mains d’un Schilling bondissant dans le coin droit de la zone des buts.

Ryan Camblin de St. Viator ramasse des verges alors que Kael Ryan (7) et AJ Kested (9) de Sterling convergent pour essayer de faire le tacle lors de leur match éliminatoire de premier tour 5A samedi à Sterling. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com/credit)

Mais Ryan a scellé le match un jeu plus tard, récupérant un échappé sur la ligne des 12 verges de St. Viator et le reprenant pour un touché et une avance de 34-17 avec 1:57 à faire.

“C’était le plus grand [sigh of relief]”, a déclaré Ottens. “C’était comme si mille livres avaient été enlevées de mon dos. C’était super.”

“C’était un sentiment formidable, sachant qu’ils n’étaient plus susceptibles d’être à distance de frappe”, a déclaré Schilling.

Ryan a accumulé 113 verges au sol et deux touchés en 23 courses, tout en faisant 4 en 8 pour 77 verges et un touché dans les airs; il a également eu ce scoop-and-score sur le fumble. Schilling s’est précipité pour 94 verges et un touché en 16 courses, et est allé 5 pour 6 pour 30 verges en tant que passeur. Antonio Tablante a ajouté 76 verges au sol en 14 courses, et Ottens a marqué sur sa seule réception de 52 verges.

Antonio Tablante de Sterling est attaqué par Driese Raap de St. Viator lors de leur match éliminatoire de premier tour 5A samedi après-midi. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com/credit)

Dolsen a terminé 12 en 27 avec 191 verges par la passe et un touché. Nix était la principale cible de Dolsen, captant quatre passes pour 114 verges avec une réception de touché de 79 verges pour accompagner le touché de retour du coup d’envoi de 93 verges. L’attaque de St. Viator a été limitée à 35 verges au sol et 2,3 verges par course.

«Nous étions dans une grande bataille dès le début. Aucune équipe n’a été en mesure de frapper, et je pense que les deux équipes avaient des problèmes avec les pénalités, et nous avons fait face à l’adversité sous plusieurs formes – à la fois avec des pénalités et des blessures », a déclaré l’entraîneur de St. Viator, Dave Archibald. «Je suis allé dans les vestiaires avec un match à quatre points, donc il y avait n’importe qui, puis au troisième quart, nous avons pu sortir et prendre les devants tout de suite, puis frapper plus tard. C’était une bataille contre une bonne équipe de football et une bataille avec une certaine adversité que nous avons dû affronter à cause de choses que nous ne pouvions pas contrôler aujourd’hui. Nous nous sommes battus aussi fort que nous le pouvions, et je suis extrêmement fier de nos seniors et de nos gars pour nous avoir amenés ici.

« Beaucoup de blessés. Les gars avec des tacles de premier plan dans notre équipe se blessent, absents pour le match », a déclaré Nix à propos des difficultés de la fin de la seconde période. «Notre QB partant sortant au premier quart n’a pas été d’une grande aide; Charlie Dolsen a fait du bon travail en intervenant, mais je pense que les blessures y sont pour beaucoup.