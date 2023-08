4 tornades confirmées alors que le Michigan détruit des arbres et des lignes électriques ; 5 personnes tuées

CANTON TOWNSHIP, Michigan (AP) – Au moins quatre tornades se sont abattues sur le Michigan dans le cadre de violentes tempêtes alimentées par des vents violents qui ont tué cinq personnes, tout en abattant des arbres, en arrachant les toits des bâtiments et en laissant des centaines de milliers de clients sans électricité, selon les autorités. dit.

Le service météorologique national a confirmé vendredi qu’une tornade EF-1 avec des vents de 90 mph (145 km/h) a traversé le comté d’Ingham jusqu’à la limite ouest du comté adjacent de Livingston jeudi soir.

Deux autres tornades EF-1 ont été signalées à Belleville, dans le comté de Wayne, et au sud de Newport, dans le comté de Monroe.

Une tornade EF-0 plus faible avec des vents maximaux de 80 mph (128 km/h) était au sol sur moins de trois kilomètres dans le canton de Canton du comté de Wayne, à l’ouest de Détroit, a indiqué le service météorologique. Cette tornade a provoqué la chute d’un arbre dans une maison, a déclaré la météorologue Sara Schultz.

Le bureau des services météorologiques de Grand Rapids, dans l’ouest du Michigan, a déclaré que des responsables seraient sur le terrain vendredi pour évaluer les dégâts causés par une tornade présumée dans le comté de Kent.

Les tempêtes ont provoqué des éclairs dans le ciel nocturne et déversé plusieurs centimètres de pluie sur les communautés de la partie inférieure de l’État.

Dans l’ouest du Michigan, le bureau du shérif du comté de Kent a déclaré qu’une femme de 21 ans et deux filles âgées de 1 et 3 ans étaient décédées jeudi soir après une collision frontale entre deux véhicules alors qu’il pleuvait.

«Il y avait deux véhicules qui se dirigeaient l’un vers l’autre. L’un d’eux a fait de l’aquaplanage sur l’eau et était occupé par quatre personnes », a déclaré le sergent. Eric Brunner a déclaré à WZZM-TV.

Le bureau du shérif a déclaré qu’un homme de Gowen, âgé de 22 ans, qui conduisait la voiture transportant la femme et deux filles, avait été grièvement blessé dans l’accident, survenu lorsque sa voiture a heurté un SUV. Le conducteur de ce véhicule a été légèrement blessé.

À Lansing, la capitale de l’État, une femme de 84 ans est décédée jeudi soir après la chute d’un arbre sur une maison. Les pompiers ont extrait la femme de la maison, mais elle a été déclarée morte à l’hôpital, a déclaré Jordan Gulkis, porte-parole du département de police de Lansing.

Dans le comté d’Ingham, où se trouve Lansing, le bureau du shérif a déclaré vendredi qu’une personne avait été confirmée morte et plusieurs personnes grièvement blessées alors que plus de 25 véhicules avaient été gravement endommagés le long de l’Interstate 96.

Il n’était pas clair dans l’immédiat vendredi après-midi si la tempête ou un accident était responsable des accidents sur l’autoroute.

À Southfield, dans la banlieue nord de Détroit, Muqitu Berry a déclaré qu’il se trouvait dans son ranch jeudi vers 21h30 lorsqu’une grande partie du tronc de l’arbre d’un voisin s’est écrasée, ressemblant « à un train qui passe ».

L’arbre s’est retrouvé devant l’allée et la cour de Berry et a détruit les lignes électriques, les laissant tomber sur son allée et au moins un véhicule, laissant Berry et ses voisins sans électricité.

« Je ne peux pas sortir de mon allée. Je ne peux aller nulle part », a déclaré Berry vendredi matin. « Nous n’avons plus de pouvoir et c’est très frustrant. »

Le directeur du comté de Wayne, Warren Evans, a déclaré vendredi l’état d’urgence dans le plus grand comté du Michigan, qui comprend Détroit, en raison de pannes de courant, d’inondations, d’arbres et de lignes électriques tombés et de débris de tempête.

Le comté a également averti les habitants d’éviter tout contact avec plusieurs rivières après que des inondations ont poussé les municipalités à rejeter des eaux usées partiellement ou totalement non traitées dans divers cours d’eau.

Dans le comté de Macomb, au nord-est de Détroit, plusieurs milliers de sous-sols à Eastpointe et St. Clair Shores ont été épargnés par les inondations lorsque les eaux pluviales et les eaux usées ont été déversées dans le lac St. Clair via un système de contournement d’urgence, a déclaré la commissaire aux travaux publics, Candice Miller. Le contournement n’a été utilisé que trois fois depuis 2017 mais deux fois cette semaine.

« Apparemment, ces tempêtes sont devenues notre nouvelle normalité », a déclaré Miller. « Cela ressemble à une tempête tropicale, et le gouvernement et les résidents devront faire les préparatifs appropriés autant que possible. »

Le canton de Canton, une communauté d’environ 100 000 habitants, a été touché en début de semaine par des inondations dans son quartier des affaires du centre-ville.

« Certains de nos parcs sont détruits », a déclaré la superviseure du canton, Anne Marie Graham-Hudak, ajoutant que le canton avait reçu des appels de 200 habitants concernant des inondations dans leurs sous-sols.

Plus de 460 000 clients dans le Michigan et plus de 218 000 dans l’Ohio étaient sans électricité vers 11 h 30 vendredi, selon le site Web Poweroutage.us.

Les tempêtes de jeudi soir ont fait suite à une série de fortes pluies mercredi qui ont laissé plus de 12,7 centimètres de pluie dans les régions du sud-est du Michigan jeudi matin, entraînant des inondations dans les rues de la région de Détroit, y compris des tunnels menant à l’aéroport métropolitain de Détroit dans la banlieue de Romulus, ont déclaré les responsables.

La gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, a déclaré vendredi l’état d’urgence pour les comtés de Wayne et Monroe, ce qui met à disposition des ressources de l’État pour aider aux efforts d’intervention et de rétablissement liés aux dégâts causés par la tempête.

Les tempêtes se sont propagées vers l’est, à travers le lac Érié et dans le nord-est de l’Ohio, déracinant des arbres et laissant des milliers de maisons et d’entreprises sans électricité.

Une tornade a également ravagé une partie de Cleveland jeudi soir. Son chemin mesurait environ 150 mètres (137 mètres) de large et près d’un mile de long.

Aucun blessé n’a été signalé, mais plusieurs bâtiments ont été gravement endommagés, notamment l’église New Life at Calvary, vieille de 143 ans, qui a perdu son toit. Les dirigeants de l’Église ont demandé aux membres de rester à l’écart du bâtiment.

« 2 Timothée 4 :17 dit que le Seigneur s’est tenu à mes côtés et m’a donné de la force », a déclaré le pasteur Kellie Sullivan dans un communiqué de presse. « Notre Église a fait face à des pertes importantes et nous louons Dieu car personne n’a été blessé. S’il vous plaît, priez pour notre église alors que nous commençons à reconstruire.

Certaines parties de l’ouest des États-Unis ont été inondées ces dernières semaines par les pluies de la tempête tropicale Hilary, et une grande partie du centre des États-Unis a été frappée par une chaleur étouffante meurtrière. À Hawaï et à Washington, les équipes d’urgence ont lutté contre des incendies de forêt catastrophiques.

Les scientifiques affirment que sans une étude approfondie, ils ne peuvent pas relier directement un seul événement météorologique au changement climatique, mais que le changement climatique est responsable d’événements extrêmes plus intenses et plus fréquents tels que les tempêtes, les sécheresses, les inondations et les incendies de forêt. Le changement climatique est en grande partie causé par les activités humaines qui émettent du dioxyde de carbone, du méthane et d’autres gaz à effet de serre dans l’atmosphère, selon la grande majorité des études évaluées par des pairs, des organisations scientifiques et des climatologues.

Les journalistes d’Associated Press Rick Callahan à Indianapolis et Ed White à Detroit ont contribué à cette histoire.

Corey Williams et Mike Householder, Associated Press