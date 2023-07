4 terroristes tués par les forces de sécurité lors d’une opération antiterroriste majeure à J&K

Quatre terroristes ont été tués mardi lors d’un affrontement avec les forces de sécurité dans le district de Poonch au Jammu-et-Cachemire.

La fusillade a éclaté à Sindarah dans la région de Surannote de Poonch hier soir après une opération conjointe de l’armée et de la police dans la région.

Il s’agit de la première grande opération réussie contre des terroristes dans la région après de multiples attaques à Rajouri et Poonch depuis janvier de cette année.

« Opération Trinetra II. Lors d’une importante opération de bouclage et de recherche, agissant sur la base de renseignements spécifiques, quatre terroristes ont été éliminés lors d’une opération conjointe de l’armée indienne et de la police du Jammu-et-Cachemire près des villages de Sindarah et de Maidana dans le tehsil de Surankote du district de Poonch. » Quatre fusils AK-47, deux pistolets et d’autres matériels ont également été récupérés, a-t-il ajouté, ajoutant que « l’élimination de ces terroristes a évité des incidents terroristes majeurs dans la région de Rajouri et Poonch ». a déclaré le White Knight Corps dans un tweet.

Plus tôt lundi, les forces de sécurité ont tué deux terroristes et déjoué une importante tentative d’infiltration le long de la ligne de contrôle dans le district. D’importants « magasins de guerre », dont un fusil AK-74 avec chargeur, 11 cartouches et d’autres articles de subsistance, ont été récupérés, ont indiqué des responsables.