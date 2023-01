4 tendances commerciales mondiales troublantes indiquant une faiblesse des consommateurs et une récession

Les plus grands PDG de banques de Wall Street, de Jamie Dimon chez JPMorgan à Brian Moynihan chez Bank of America, parlaient d’une récession comme “cas central” dans le cadre des rapports sur les résultats vendredi matin.

Il pourrait être “léger”, comme le prédit Moynihan, mais dans le monde du commerce mondial, plusieurs indicateurs confirment la vision des chefs de banque sur le paysage macroéconomique, signalant une faiblesse persistante des consommateurs au premier trimestre.

Le flux commercial est un indicateur en temps réel et prospectif des dépenses de consommation et de l’économie, car il montre l’offre, la demande et la consommation. Voici quatre indicateurs à surveiller et ce qu’ils affichent actuellement.

Indicateur n°1 : Inventaire et tarifs des entrepôts

L’inventaire de l’entrepôt est un bon indicateur de la santé du consommateur car il évalue la quantité de produit stockée. Plus il y a de produits entreposés, plus ils occupent un espace précieux et augmentent le prix du stockage. Selon le rapport sur l’indice des prix des entrepôts de WarehouseQuote pour le premier trimestre 2023, les tarifs des entrepôts restent à des niveaux élevés car les stocks des entrepôts n’ont pas diminué de manière significative en novembre et décembre.

Ceci est important car les articles de vacances ont été importés au début de 2022 pour éviter tout retard comme les expéditeurs l’ont vu en 2021. Les produits de vacances ont été expédiés de Chine aux États-Unis entre mars et mai 2022, ce qui a entraîné une augmentation du stockage dans un entrepôt, ce qui a entraîné des accumulations massives de stocks pendant l’été chez les plus grands détaillants, dont Walmart et Target. Pendant la période des fêtes, il a fallu de lourdes démarques de la part des détaillants pour déplacer les produits. Là où les produits étaient déplacés avec plus de succès, c’était par le biais des ventes sur Internet.

“Sur la base de l’inventaire, nous constatons que davantage de consommateurs achètent en ligne plutôt qu’en magasin”, a déclaré Jordan Brunk, directeur marketing de WarehouseQuote.com. “Nous avions plus de stocks de commerce électronique à partir de l’entrepôt que de stocks destinés aux magasins physiques.”

Dans l’ensemble, il s’attend à ce que le manque de capacité d’entreposage, combiné au manque de nouveaux mètres carrés mis en ligne en raison de la hausse du coût du capital et du ralentissement de l’économie, maintienne les prix élevés même dans un environnement de consommation plus faible.

Dans Maersk ‘s TransPacific Report fin décembre, il indiquait que la faible demande “devrait se poursuivre jusqu’en 2023 en raison d’une combinaison de niveaux de stocks élevés et de la probabilité d’une récession mondiale qui pourrait déjà être en cours”.