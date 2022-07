4 suspects arrêtés en lien avec les invasions de domicile de célébrités à Atlanta

Depuis au moins un an, la région métropolitaine d’Atlanta n’est pas un endroit sûr pour les célébrités, car elles ont été la cible d’une série d’invasions de domicile et de vols. Mais il semble que la police de Sandy Springs, une banlieue d’Atlanta, soit sur la bonne voie pour résoudre la vague de crimes, car elle a arrêté quatre membres présumés d’un gang qui auraient été impliqués dans au moins 15 invasions de domicile survenues au cours de l’année écoulée, selon WSB-TV 2.

Même si les arrestations sont une bonne nouvelle, la situation déplaît à la télé-réalité entre deux visages familiers.

Marlo Hampton et l’une des mères du futur bébé ont été ciblées

L’une des victimes de ces invasions de domicile n’était autre que Marlo Hampton de #RHOA, et l’une des mères des enfants de Future.

Mercredi, Hampton a parlé de la tentative de cambriolage de sa maison, qui a eu lieu le 1er juillet. Elle a dit qu’elle avait regardé depuis les caméras de sécurité de son domicile alors que des hommes masqués donnaient des coups de pied à sa porte.

“Quand j’ai entendu le boom, quand j’ai entendu mon neveu crier – et je savais que ce cri était un cri de peur – mon cœur s’est arrêté”, a déclaré Hampton. “Je remercie simplement Dieu et nous sommes couverts du sang de Jésus et je suis ici pour partager cette histoire avec vous”, a-t-elle poursuivi. “Mais ma principale préoccupation est que je veux que toutes les femmes… je veux que tout le monde soit au courant si vous publiez. Si vous avez des articles de luxe, faites attention.

Les arrestations ont été effectuées après que les enquêteurs de la police ont jalonné la maison de Hampton dans l’espoir d’attraper les voleurs en flagrant délit.

« Nous avons eu de la chance et nous l’avons bien fait. Et comme nous les ciblions, ils sont arrivés sur scène. Une poursuite à pied et une poursuite en véhicule se sont ensuivies et nous avons pu arrêter quatre personnes », a déclaré le Sgt. Matt McGinnis du département de police de Sandy Springs a déclaré, ajoutant que “l’enquête est en cours depuis au moins un an maintenant”.

McGinnis a déclaré que les quatre suspects qui ont été arrêtés étaient tous accusés de crimes liés à l’invasion de la maison de Hampton, mais il a également déclaré qu’ils avaient mangé une partie d’un gang qui compte de nombreux autres membres et qu’ils sont soupçonnés de 15 autres invasions de domicile à Sandy. Ressorts.

Les enquêteurs ont déclaré que le gang “ciblait principalement les maisons de personnalités du divertissement, du sport ou des médias sociaux avec des cibles comprenant des joueurs des Falcons d’Atlanta et d’Atlanta United et un joueur de crosse de premier plan”, a rapporté WSB-TV. Ils ont également déclaré que le gang était soupçonné d’avoir cambriolé le domicile du rappeur Gunna dans le comté de Dekalb, qui est également actuellement accusé de faire partie d’une entreprise criminelle non liée.

Pendant ce temps, McGinnis a déclaré que la police de Sandy Springs demandait l’aide du public pour trouver Jeremy Caldwell., AKA J-Roc, qui serait le chef du gang et est recherché pour 33 chefs d’accusation, y compris des accusations liées aux vols de Sandy Springs. McGinnis a déclaré que toute personne disposant d’informations sur Caldwell devrait appeler le 911, puis appeler Crime Stoppers Atlanta, qui offre une récompense allant jusqu’à 12 000 $ pour un pourboire menant à l’emplacement de Caldwell.

Kenya Moore parle de l’invasion de domicile de Marlo, la mère du bébé de Future pèse

Après que la nouvelle a été annoncée que Marlo était la cible des membres présumés du gang, son ancienne amie devenue ennemie, Kenya Moore, a pesé – et elle ne s’est pas retenue.

Selon le Kenya, Marlo aurait dû partager des détails avec les autres dames de #RHOA [who apparently live in the area] pour aider à « les garder en sécurité ».

“#Fake”, a tweeté le Kenya en réponse à l’interview de Marlo sur WSBTV.

Malheureusement pour le Kenya, elle a été accueillie par de violentes réactions non seulement de la part des fans…

mais de Brittni Mealy qui a un fils avec Future et qui est apparemment l’autre victime susmentionnée d’une invasion de domicile.

Pas trop satisfait des commentaires du Kenya, Brittni a pris Marlo et a déclaré que la police leur avait conseillé de se taire. Elle a également allégué que le Kenya en était pleinement conscient.

“C’est vraiment triste que vous attaquiez @marlohampton comme ça !” écrit Brittni. “Vous avez été informé dans un texto de groupe le 5 juillet”, a-t-elle ajouté tout en qualifiant le Kenya d’insensible.

Brittni a également récemment annoncé que sa vie était en danger et a noté qu’elle avait perdu un ongle en cherchant son arme pour se protéger.