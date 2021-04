Les personnes de couleur étaient 61% plus susceptibles de vivre dans un comté à l’air malsain que les Blancs.

Principalement en raison de sa géographie et de sa météo, la Californie avait à nouveau les villes les plus polluées du pays.

Le rapport traite des deux principaux types de pollution atmosphérique qui affligent les États-Unis: le smog et la suie.

L’air que nous respirons continue d’être malsain pour de nombreux Américains, selon un nouveau rapport publié mercredi par l’American Lung Association.

En fait, plus de 4 Américains sur 10 (135 millions de personnes) vivent là où l’air est pollué, indique le rapport. En outre, le rapport a révélé que les personnes de couleur étaient 61% plus susceptibles de vivre dans un comté à l’air malsain que les Blancs.

Le 22e rapport annuel de l’association sur l’état de l’air a également déclaré que le changement climatique continuait d’aggraver la pollution de l’air.

« Ce rapport met en lumière le besoin urgent de freiner le changement climatique, de nettoyer la pollution de l’air et de faire progresser la justice environnementale », a déclaré le président-directeur général de l’American Lung Association, Harold Wimmer, dans un communiqué.

«La nation a une réelle opportunité d’aborder les trois à la fois – et pour ce faire, nous devons nous concentrer sur la santé et l’équité en matière de santé alors que nous nous éloignons de la combustion et des combustibles fossiles pour passer à une énergie propre et renouvelable», a-t-il déclaré.

Le rapport 2021 couvre les données des années 2017-19, donc toute diminution de la pollution au cours de l’année écoulée en raison du verrouillage national du COVID-19 n’a pas été incluse. (Ces trois années avaient les données de qualité les plus récentes de l’Agence de protection de l’environnement.)

Les trois années 2017, 2018 et 2019 ont également été parmi les six plus chaudes de l’histoire mondiale enregistrée. Le rapport indique que le changement climatique continue d’aggraver la pollution atmosphérique; de nombreuses communautés occidentales ont de nouveau connu des pics de pollution sans précédent, en grande partie à cause de la fumée des incendies de forêt.

Le rapport traite des deux principaux types de pollution atmosphérique qui affligent les États-Unis: le smog (également appelé ozone troposphérique) et la suie (techniquement connue sous le nom de «particules»).

Le smog se forme les jours chauds et ensoleillés et est aggravé par les produits chimiques qui sortent des tuyaux d’échappement des véhicules, des centrales électriques et des cheminées industrielles. Des températures plus chaudes rendent l’ozone plus susceptible de se former.

La pollution par la suie est plus mortelle et plus dangereuse pour la santé que le smog, causant plus de décès prématurés et de cancer du poumon, a déclaré l’association pulmonaire.

La Californie avait encore une fois les villes les plus polluées du pays, principalement en raison de sa géographie et de sa météo. Los Angeles, Bakersfield et Visalia étaient en tête de liste pour le smog; Bakersfield, Fresno et Visalia ont ouvert la voie à la pollution par la suie.

Selon le rapport, les villes les plus propres du pays étaient Burlington, Vermont; Charlottesville, Virginie; Elmira-Corning, New York; Honolulu; et Wilmington, Caroline du Nord. Pour figurer sur la liste des villes les plus propres, « une ville ne doit pas connaître de jours de forte pollution par l’ozone ou les particules et se classer parmi les 25 villes avec les niveaux de pollution par particules les plus bas tout au long de l’année », indique le rapport.