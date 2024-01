4 suppléments que vous ne devriez pas prendre si vous souffrez de résistance à l’insuline, selon les diététistes

Les charlatans ne manquent pas pour affirmer que si vous prenez leur supplément, vous pouvez améliorer comme par magie la résistance à l’insuline et d’autres problèmes de santé associés. Cependant, l’amélioration d’un état métabolique complexe comme la résistance à l’insuline nécessite plus qu’une pilule ou une potion quotidienne pour provoquer un changement. L’industrie des suppléments n’est pas non plus réglementée et les sociétés de suppléments peuvent faire des affirmations radicales qui peuvent ou non être étayées par la science. Nous avons discuté avec des diététistes et des experts en nutrition pour savoir exactement contre quels suppléments ils mettent en garde en matière de résistance à l’insuline et de santé métabolique.

Qu’est-ce que la résistance à l’insuline ?

La résistance à l’insuline est un terme générique utilisé pour décrire le phénomène qui se produit lorsque les gens produisent trop d’insuline et que leurs cellules s’habituent à la présence d’insuline et cessent donc de répondre. « Votre pancréas est responsable de la production d’insuline à partir des cellules bêta. Lorsqu’il y a trop de sucre dans le sang, votre pancréas a du mal à répondre aux demandes d’insuline supplémentaire, et l’insuline produite n’est alors pas utilisée efficacement par le corps », explique Letal Yerganjiev, MS, RDN, CDCES, RYT.

Si l’insuline était un avocat, frappant toujours à votre porte, vous finiriez par apprendre à les ignorer. De la même manière, nos cellules commencent à ignorer l’insuline qui frappe à la porte pour la laisser entrer. Nous constatons souvent une résistance à l’insuline associée à l’obésité, au diabète et au prédiabète, aux maladies cardiaques et à la stéatose hépatique non alcoolique.

Il est important de savoir que la résistance à l’insuline peut s’améliorer avec le temps. En modifiant votre mode de vie sain, vous pouvez augmenter la sensibilité de votre corps à l’insuline qui frappe à la porte et permettre à vos cellules de les laisser entrer plus efficacement.

Les 4 suppléments que vous ne devriez pas prendre si vous souffrez de résistance à l’insuline

La plupart des suppléments ne sont pas soigneusement réglementés et peuvent aggraver certains problèmes tels que la résistance à l’insuline, propose Yerganjiev. Voici quatre suppléments courants que les experts déconseillent de prendre si vous souffrez de résistance à l’insuline.

1. Melon amer

Sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être vu des influenceurs vous dire que les suppléments de melon amer amélioreraient la résistance à l’insuline. Cependant, il existe un nombre important de recherches contradictoires et les experts conviennent que nous ne pouvons pas formuler une affirmation aussi concluante pour le moment.

Le melon amer est un supplément dont vous devriez vous préoccuper si vous êtes résistant à l’insuline, Amy Beney, MS, RD, CDCES nous dit. Recherche dans melon amer a eu des résultats contradictoires. On pense qu’il aide à prévenir l’absorption du glucose dans l’intestin grêle et à diminuer la façon dont le corps forme du sucre dans le sang, également connu sous le nom de gluconéogenèse hépatique, selon une étude réalisée en 2021 dans Spectre du diabètepoursuit Beney.

Cela dit, le melon amer peut interférer avec d’autres médicaments et entraîner des symptômes désagréables tels que diarrhée, vomissements et problèmes intestinaux. Inutile de dire que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour clarifier les effets à long terme et la sécurité du melon amer pour les personnes souffrant de résistance à l’insuline.

2. BCAA

Les acides aminés à chaîne ramifiée (BCAA), souvent popularisés pour la croissance musculaire avant et après l’entraînement, semblent présenter certains risques pour les personnes souffrant de résistance à l’insuline. Lisa Andrews, M.Ed., RD, LD explique davantage sur la recherche actuelle : « Les personnes souffrant de résistance à l’insuline voudront peut-être éviter de prendre des acides aminés à chaîne ramifiée. Des niveaux élevés de BCAA ont été associés à une exacerbation de la résistance à l’insuline et au risque de diabète, d’après une étude de 2019 publiée dans Diabète.»

3. Gummies au vinaigre de cidre de pomme

Bien que communément cité comme supplément hypoglycémiant, très peu de recherches montrent que ce supplément est efficace pour gérer la glycémie ou la résistance à l’insuline. Au lieu de cela, vous feriez mieux de vous concentrer sur les changements de style de vie qui aident à gérer la glycémie, comme une alimentation équilibrée et pauvre en sucre ajouté, en augmentant l’activité physique et en gérant votre niveau de stress.

Même si certaines recherches montrent que vinaigre de cidre de pomme lui-même peut améliorer la réponse glycémique et le taux de cholestérol sanguin, nous n’avons pas beaucoup de preuves démontrant que les bonbons gélifiés ont le même effet. En fait, d’un point de vue logistique, il serait probablement difficile de consommer la dose efficace de vinaigre de cidre de pomme nécessaire sous forme gommeuse pour améliorer la résistance à l’insuline.

4. Pilules de caféine

Si vous comptez constamment sur la caféine pour maintenir votre niveau d’énergie tout au long de la journée, vous pourriez augmenter votre glycémie pendant que vous y êtes. La caféine peut provoquer un effet en cascade de réactions de stress, comme une élévation des niveaux de cortisol, qui à son tour peut provoquer de courtes pics de glycémie. Un cortisol élevé semble également être associé à une aggravation de la résistance à l’insuline, selon un article publié en 2023 dans Le Journal d’endocrinologie clinique et du métabolisme. De même, une glycémie élevée est associée à une résistance à l’insuline, surtout si vous présentez un risque accru de prédiabète ou de diabète.

Cependant, le café lui-même semble avoir un effet positif net à long terme sur la glycémie. Vous pourriez envisager de prendre votre dose de caféine sous forme de tasse à café plutôt que de prendre des pilules de caféine.

Conseils pour manger sainement si vous souffrez de résistance à l’insuline

« Concentrez-vous sur les aliments entiers et riches en nutriments comme les légumes non féculents, les grains entiers et les protéines maigres. Limitez les boissons sucrées et les aliments riches en sucre ajouté et en graisses saturées », explique la diététiste. Victoria Whittington, RDN.

Au lieu de chercher un supplément magique pour améliorer la résistance à l’insuline, envisagez d’abord de modifier votre mode de vie. Changer votre alimentation pour inclure plus de fruits et légumes, des céréales riches en fibres, des graisses saines et des protéines maigres contribuera à améliorer la sensibilité à l’insuline. En plus des changements nutritionnels, l’amélioration de votre niveau d’activité est une autre habitude extrêmement efficace sur laquelle vous pouvez vous concentrer pour améliorer la sensibilité à l’insuline. Lorsque nous faisons de l’exercice, nos muscles absorbent plus efficacement la glycémie et peuvent réduire la résistance à l’insuline au fil du temps.

Il ne s’agit pas seulement de ce que vous mangez, mais aussi de ne pas rester trop longtemps sans manger et de rester hydraté : « Mangez régulièrement, ne sautez pas de repas, donnez la priorité aux protéines et restez hydraté pour lutter contre la résistance à l’insuline », Yerganjiev ajoute.

Recettes respectueuses de la glycémie à essayer :

L’essentiel

Il n’existe pas un seul supplément capable d’améliorer la résistance à l’insuline. Bien que la résistance à l’insuline soit un problème de santé très réel comportant des risques qui y sont associés, vous pouvez contrôler son amélioration en ajustant votre mode de vie pour améliorer votre santé. Concentrez-vous sur des échanges simples pour inclure davantage de protéines maigres, d’aliments riches en fibres, de fruits et de légumes pour une meilleure sensibilité à l’insuline. N’oubliez pas non plus l’exercice et les niveaux d’hydratation pour améliorer la résistance à l’insuline.

Avant de dépenser votre argent durement gagné dans des suppléments qui pourraient être nocifs, envisagez d’abord de modifier votre mode de vie.