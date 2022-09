4 superbes trombes d’eau au large de la côte espagnole

La nature montre des vues fantastiques et nous laisse perplexes de temps en temps. Une de ces superbes vidéos devient virale sur Internet. Dans le clip, on voit quatre impressionnantes trombes marines ou tornades marines se formant à la surface de la mer.

Les images sont capturées à partir d’un voilier au large de l’île espagnole de Majorque. La vidéo a été partagée par l’utilisateur @cualify sur Twitter et a accumulé 1,6 million de vues.

Dans le langage de la géographie, les trombes marines ou les tornades marines se forment généralement en raison de la rotation des vents violents sur le fond de l’océan. Il se compose de 5 cycles : d’abord la tache sombre au-dessus de l’eau, puis le motif circulaire de la surface de l’eau, l’anneau de pulvérisation dessus, puis un entonnoir, et enfin il se termine. La plupart des trombes marines se forment dans des régions tropicales et subtropicales comme l’Europe, le Moyen-Orient, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et l’Antarctique. À l’heure actuelle, des gens du monde entier regardent cette vidéo.

Selon un média espagnol local, le Majorca Daily Bulletin, les quatre trombes d’eau se sont formées après que la tempête a frappé les différentes parties de Majorque vendredi. Bien que les trombes marines soient relativement rares, en voir quatre ensemble est un événement rare. Bien que l’incident n’ait causé aucun dommage aux parcs ou aux centres de villégiature à proximité, il a créé une agitation.

