4 sujets d’actualité sur les Warriors à suivre

Les Warriors se dirigent vers la pré-saison, déterminés à réparer ce qui n’a pas fonctionné lors d’une défense de titre ratée.

«Nous devons avoir un bon camp d’entraînement», a déclaré l’entraîneur Steve Kerr la semaine dernière. « Il est impératif que nous commencions un meilleur départ cette année, non seulement en termes de bilan mais aussi en termes de préparation. »

Une longue intersaison après une défaite décevante en demi-finale de la Conférence Ouest a forcé les Warriors à se regarder attentivement dans le miroir. Les mois ont passé ; la liste a subi des changements majeurs alors que les Warriors s’écartent de leur plan à deux chronologies et sont dans un mode gagnant-maintenant.

Kerr a fait une réflexion personnelle pendant son été et a reconnu qu’il devait également être meilleur.

« C’est beaucoup plus facile pour moi de devenir entraîneur et d’être plus exigeant », a-t-il déclaré. « Je pense que les joueurs s’y attendront aussi. »

Attachez votre ceinture, tout commence cette semaine.

Le camp s’ouvre officiellement mardi, mais les Warriors organiseront une journée médiatique lundi. Il y aura de nombreuses intrigues à suivre, notamment une bataille pour la 14e place et Jonathan Kuminga devant faire un grand pas en avant au cours de la troisième année.

Voici quatre autres sujets d’actualité à surveiller :

Pour commencer…

Chris Paul commencera-t-il ?

C’est la question qui préoccupe de nombreux esprits depuis que les Warriors l’ont échangé en juillet. Après tout, Paul n’a jamais quitté le banc au cours de ses 18 saisons en NBA.

Lorsque Paul a rencontré les journalistes lors de la Summer League, il a reporté les discussions sur son rôle potentiel jusqu’au camp d’entraînement. Mais avec l’ouverture de la pré-saison il y a moins d’une semaine, il est temps de commencer à avoir ces discussions.

Une unité de départ composée de Stephen Curry, Paul, Klay Thompson, Andrew Wiggins et Draymond Green aurait de sérieuses lacunes défensives. C’est pourquoi il est possible que les Warriors puissent lancer Paul pour certains affrontements et le faire sortir du banc pour d’autres. Quant à savoir s’il serait prêt à accepter ce type de rôle, c’est une autre question.

La santé de Draymond

La nouvelle est tombée ce week-end que Green serait absent pour le début du camp d’entraînement et pourrait éventuellement manquer le match d’ouverture de la saison des Warriors contre les Phoenix Suns le 24 octobre.

Green soigne une entorse à la cheville qu’il s’est blessée la semaine dernière lors d’un match de ramassage au Chase Center. L’enflure avait déjà diminué samedi, a déclaré Green à Marc Spears d’ESPN.

Un calendrier pour son retour devrait arriver lundi, bien que Bleacher Report et ESPN aient rapporté que Green pourrait manquer au moins un mois d’action.

Green a signé cet été une prolongation de quatre ans d’une valeur de 100 millions de dollars, mais il entre dans l’une des saisons les plus importantes de sa carrière après ses actions en octobre dernier – c’est-à-dire frapper Jordan Poole dans le camp – qui ont jeté un nuage noir sur l’échec de la défense du titre de Golden State. Son héritage, grâce à ses quatre anneaux et huit sélections dans l’équipe All-Defensive, est peut-être déjà cimenté, mais la façon dont se déroule cette saison pour Green donnera le ton pour le reste de sa carrière de joueur.

Deux C

« Chimie » et « connectivité » étaient les mots à la mode lors des conférences de presse de Kerr et Mike Dunleavy Jr. la semaine dernière. On s’attend à ce que cela continue d’être le cas lundi, lorsque les joueurs rencontreront les journalistes.

Les Warriors ont commencé la saison dernière avec ce que Kerr a appelé « la plus grande crise » de son mandat chez les Warriors et se sont terminés par une défaite sur la route au deuxième tour des séries éliminatoires, alors que les étoiles de l’équipe étaient au maximum. Les mauvaises habitudes formées au cours d’une saison mouvementée ont hanté les Warriors pendant des mois, et il y avait un fossé évident entre les jeunes et les vieux.

Golden State cherche désormais un nouveau départ avec un équipage plus âgé.

Ses joueurs vedettes ont déjà travaillé cette intersaison pour construire une base plus solide, en organisant des entraînements à San Francisco, Los Angeles et Las Vegas pour favoriser la camaraderie. Il sera évident une fois la saison commencée si la fraternité naissante est plus que de simples paroles.

L’intersaison et la motivation de Thompson

Cela fera de Thompson une deuxième saison complète de retour après que des blessures graves consécutives à la jambe l’aient mis à l’écart pendant 2 ans et demi. Il est entré au camp d’entraînement la saison dernière avec un peu de retard puisqu’un blocage mental l’a empêché de jouer au ballon de ramassage à l’été 2022.

Le lent départ de Thompson, associé au scepticisme croissant selon lequel il n’était «pas le même gars» après ses blessures, a incité le joueur de 32 ans à prendre une pause des médias sociaux afin de pouvoir remettre son jeu sur les rails. Ça a marché. Et malgré une mauvaise série éliminatoire contre les Lakers, Thompson a réalisé une bonne saison dans l’ensemble.

Thompson devra continuer à faire évoluer son jeu – en mettant davantage l’accent sur le rebond – afin de prolonger sa carrière. Mais la saison dernière devrait lui donner encore plus de confiance avant celle-ci.

Oh, et il y a une autre chose pour laquelle Thompson pourrait jouer cette fois-ci.

Thompson est éligible à une prolongation alors qu’il entame la dernière saison de son contrat de 189,9 millions de dollars sur cinq ans.

Lui et les Warriors pourraient-ils trouver un moyen de réaliser une prolongation avant le début de la saison ? Ou Thompson attendra-t-il et testera-t-il potentiellement les eaux de l’agence libre ?

Le temps nous le dira.