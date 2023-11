4 stars de la technologie du troisième trimestre des restaurants

Les produits familiers ont un impact. | Illustration photo par Nico Heins/Shutterstock

On se souvient peut-être de 2023 comme de l’année de l’intelligence artificielle, mais les technologies qui ont actuellement le plus grand impact sur les restaurants sont des choses qui existent depuis un certain temps.

Une enquête sur les récents appels de bénéfices des chaînes de restaurants cotées en bourse a révélé que des produits familiers tels que les tablettes de commande et les kiosques ont un impact réel sur les résultats. Pendant ce temps, la réponse à certains problèmes de trafic du secteur pourrait se cacher à la vue de tous grâce aux programmes de fidélité et à la livraison par des tiers.

Voici un aperçu plus approfondi.

Tablettes serveur

Les chaînes de restauration à service complet continuent d’investir dans des tablettes portables qui permettent aux serveurs d’envoyer les commandes directement à la cuisine plutôt que de les faire aller et venir.

Outback Steakhouse vient de terminer l’installation de tablettes dans ses 689 sites aux États-Unis et s’attend à ce qu’elles contribuent aux économies de productivité projetées de 55 millions de dollars cette année. Il espère également qu’une expérience plus rapide se traduira par un meilleur trafic.

Applebee’s prévoit également d’équiper ses serveurs de tablettes lorsqu’elle commencera à installer un nouveau système de point de vente l’année prochaine, un changement qui, selon le PDG de Dine Brands, John Peyton, sera « transformateur » pour les employés et les clients.

Ces mises à jour interviennent alors que les chaînes de restauration décontractée recherchent de plus en plus de moyens de stimuler leurs ventes. Une technologie offrant une expérience meilleure et plus rapide est une possibilité.

Kiosques

Les bornes libre-service sont en quelque sorte la réponse de QSR à la tablette de commande portable. Sans surprise, ils gagnent également du terrain.

Chez Shake Shack, les kiosques constituent le canal de commande à marge la plus élevée de la chaîne. Elles représentent désormais plus de 50 % du total des ventes sur site, soit une augmentation de 140 points de base d’une année sur l’autre. Et la chaîne redouble d’efforts, investissant dans de meilleures ventes incitatives et dans des logiciels pour continuer à faire grimper ces chiffres.

Les kiosques se multiplient également chez El Pollo Loco, Burger King et chez les grandes marques Yum. Chez Yum, près de 40 % des KFC en dehors de la Chine en proposent, ainsi que tous les Taco Bells américains appartenant à l’entreprise et 70 % des Habit Burgers. L’entreprise s’attend à ce que des kiosques soient présents dans la grande majorité de ses restaurants d’ici fin 2026.

Yum a déclaré que les kiosques génèrent des moyennes de chèques plus élevées et aident les marges car un caissier ne prend pas la commande. Ils offrent également un autre moyen de collecter des données clients.

Programmes de fidélité

Soit dit en passant, les données clients deviennent de plus en plus importantes à mesure que les restaurants rivalisent pour attirer les convives. L’essor des programmes de fidélisation et des logiciels de gestion de la relation client (CRM) modifie fondamentalement le fonctionnement du marketing, permettant aux marques d’apprendre et de stocker les préférences des clients et de les adresser à des messages personnalisés plutôt qu’à des publicités générales.

Chili’s Grill & Bar est un microcosme des deux approches. Si la chaîne est revenue en force sur les ondes télévisées cette année, elle élabore également une stratégie CRM qui lui permettra de « symboliser » ses invités, a déclaré le PDG Kevin Hochman. Il entend par là « nous pouvons identifier les clients, quelle que soit la manière dont ils effectuent des transactions avec nous, et ensuite être en mesure de mieux les cibler avec le bon message et les bonnes offres », a-t-il déclaré.

Un effort similaire est en cours chez The Cheesecake Factory, qui a lancé cet été son premier programme de fidélité, Cheesecake Rewards. Alors que les membres ont actuellement accès aux réservations et à une part de cheesecake gratuite le jour de leur anniversaire, la chaîne teste des récompenses ciblées sur certains segments pour lui donner un contrôle plus précis du trafic.

“Je pense que c’est la raison pour laquelle nous avons lancé des récompenses, n’est-ce pas, comme moyen de générer des visites supplémentaires”, a déclaré le directeur financier Matt Clark.

Livraison par un tiers

Les informations faisant état du décès de l’accouchement ont peut-être été grandement exagérées. Le plus grand fournisseur de livraison américain, DoorDash, a connu un trimestre record, avec des commandes totales en hausse de 24 % et un volume brut de commandes en hausse de 27 % sur un an.

Parallèlement, le service est devenu un moteur de ventes majeur pour Papa Johns, dont 15 % des ventes provenaient de la livraison par des tiers au cours du trimestre, alors même que des concurrents comme Pizza Hut et Little Caesars rejoignaient le marché. Les transactions de livraison ont également augmenté chez Wingstop, qui utilise à la fois DoorDash et Uber Eats.

“Nous considérons le canal de livraison comme une autre opportunité de faire connaître Wingstop et nous sommes loin d’un point de maturité”, a déclaré le PDG Michael Skipworth, selon une transcription sur le site de services financiers Sentieo/AlphaSense.

