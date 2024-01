4 soldats actuels et anciens de l’État du Massachusetts parmi les 6 accusés dans le cadre d’un stratagème de corruption de permis de conduire commercial

BOSTON — Deux soldats actuels et deux retraités de l’État du Massachusetts figuraient parmi les six personnes arrêtées dans le cadre d’un prétendu programme de demande de permis de conduire commercial, ont annoncé les enquêteurs mardi.

Le bureau du procureur américain a déclaré que les six personnes étaient inculpées dans le cadre d’un acte d’accusation de 74 chefs d’accusation. Il prétend qu’ils ont mené un complot de corruption pour « falsifier les dossiers et garantir des notes de passage à certains candidats au permis de conduire commercial ».

Lors d’une conférence de presse mardi, le procureur américain par intérim Joshua Levy a déclaré que plus de deux douzaines de conducteurs avaient obtenu un CDL depuis août 2018, sans passer ou réussir l’examen.

“En bref, comme le prétend cet acte d’accusation, les CDL étaient à vendre et les soldats ont été soudoyés avec des biens gratuits pour réussir les candidats, quelle que soit leurs performances au test”, a déclaré Levy aux journalistes.

Les soldats actuels et anciens ont été identifiés comme étant Gary Cederquist de Stoughton, Calvin Butner de Halifax, Perry Mendes de Wareham et Joel Rogers de Bridgewater. Tous les quatre faisaient partie de l’unité CDL de la police d’État, qui administre les tests de compétences pour les conducteurs. Cederquist était un sergent responsable de l’unité.

Les deux autres nommés dans l’acte d’accusation sont des civils : Scott Camara de Rehoboth et Eric Mathison de Boston. Tous deux seraient des amis de Cederquist.

Levy a déclaré que Cederquist, Butner, Mendes, Rogers et une autre personne, identifiée uniquement dans l’acte d’accusation comme « le Trooper Conspirator », ont tous participé au stratagème, qualifiant les transactions de « poignées de main en or » dans des messages texte les uns aux autres.

Levy a déclaré que Cederquist avait reçu une nouvelle allée d’une valeur de plus de 10 000 $, une souffleuse à neige de 2 000 $, des travaux d’aménagement paysager gratuits et une nouvelle boîte aux lettres en échange de licences.

La police d’État a eu connaissance de l’enquête fédérale fin 2022. Cederquist et d’autres membres de l’unité ont été transférés à différentes missions en février 2023. Cederquist a ensuite été suspendu et reste suspendu.

Les CDL sont régis par la loi fédérale. Les États effectuent les tests et délivrent les licences. Levy a déclaré que les conducteurs doivent réussir trois segments – inspection du véhicule, compétences de base en matière de contrôle et examen pratique – pour conduire légalement des semi-remorques, des pétroliers, des autobus scolaires et d’autres gros véhicules.

Moins de la moitié des conducteurs du Massachusetts réussissent généralement le test CDL.

« Ces normes et réglementations existent pour une raison très simple : protéger et prévenir les décès et les blessures liés à la conduite de véhicules commerciaux à moteur. compétences requises pour les faire fonctionner en toute sécurité », a déclaré Levy.

“Le département condamne les actions des quatre membres actuels et anciens de l’unité CDL, comme le prétendent l’acte d’accusation fédéral et notre enquête sur les affaires internes”, a déclaré le surintendant de la police d’État par intérim, le colonel John Mawn Jr. dans un communiqué.

“La mauvaise conduite présumée de ces accusés est à l’antithèse et en contraste frappant avec les valeurs, le caractère et l’intégrité dont fait preuve chaque jour l’écrasante majorité de nos soldats au service du public.”

La police d’État a déclaré avoir depuis pris plusieurs mesures pour mettre à jour l’unité CDL, notamment en exigeant que les soldats portent des caméras corporelles pour tous les examens CDL.

Deux des hommes ont été arrêtés en Floride. Les quatre autres seront au palais de justice fédéral de Boston pour une audience plus tard mardi.

Plus de CBS News