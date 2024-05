Les signes mutables connaîtront le plus fort impact de la pleine lune en Sagittaire le 23 mai 2024. Ce sera un événement puissant, d’autant plus que Jupiter régit ce transit avant de changer de signe quelques jours plus tard, le 25.

Le Sagittaire, les Poissons, les Gémeaux et la Vierge connaîtront des changements qui les aideront à retrouver l’optimisme qui a pu se dissiper à cause de l’effet de Saturne en Poissons. Même si cette pleine lune clôt un chapitre critique, elle représentera néanmoins le moment pour ces placements d’incorporer plus d’amour, de joie, d’expansion et d’espoir dans leur vie quotidienne pour l’année prochaine.

4 signes du zodiaque les plus touchés par la pleine lune en Sagittaire le 23 mai

1. Sagittaire

Une année monumentale vous attend, et la pleine lune représente le prologue. Jupiter, votre souverain, entrera dans le signe des Gémeaux le 25. Mais avant de pouvoir ressentir l’impact du transit, vous serez en mode réflexion lors de ce transit lunaire.

La pleine lune dans votre signe représente pour vous une résurgence, une méthode puissante pour récupérer votre pouvoir et votre contrôle. Après tout, Saturne dans un signe mutable peut sembler intimidant alors que vous continuez à traiter certaines leçons que vous avez traitées lorsque Saturne était dans votre signe. Votre identité sera le point central, en particulier la manière dont vous pourrez redevenir celui que vous êtes avec fierté.

Pour le soleil, la lune et/ou les levers du Sagittaire qui peuvent avoir l’impression d’être aux prises avec le syndrome de l’imposteur, cette pleine lune vous aidera à redécouvrir vos talents, votre puissance et votre puissance, vous permettant de briller et de ne pas avoir honte de vos réalisations. L’ajout de Jupiter en Gémeaux vous aidera à sortir de votre coquille, à vous connecter avec les gens et à vous sentir vraiment dans votre élément pendant que vous guérissez ces relations du passé et inaugurez pour elles un nouveau chapitre dans le futur.

2. Poissons

Un autre signe gouverné par Jupiter qui ressentira le plus fort l’impact de ce transit. Néanmoins, vous êtes sous le feu des projecteurs depuis un an et le transit relativise le regard des autres. Attendez-vous à des éloges pour votre travail acharné et tout ce que vous avez accompli. Ce transit peut ressembler à un rapport de mi-session ou à un examen que vous essayez de réussir, mais comme vous avez déjà suivi ce cours, vous le réussirez sûrement avec brio.

La pleine lune en Sagittaire vous aide à trouver votre place au soleil. Néanmoins, cela vous rappelle que vous devez être plus méticuleux dans la façon dont vous présentez votre travail et vous comportez car, avec Saturne dans votre signe, les gens font attention à tout ce que vous faites. Assurez-vous de rester diplomate et tactique. Vous êtes ici pour vous démarquer et montrer aux autres de quoi vous êtes fait. Saturne peut vous aider à être plus méticuleux et méthodique, mais Jupiter vous aidera à voir vos incroyables capacités et votre maîtrise.

3. Gémeaux

La pleine lune en Sagittaire vous ouvrira les yeux pour entrevoir ce que vous désirez dans les relations alors que vous entrez dans cette nouvelle phase de croissance et de compréhension. Un cycle se terminera avec ce transit lunaire puisque vous serez plus à l’aise de laisser ces relations du passé se dérouler. À l’heure actuelle, il y aura un élément d’honnêteté dû à l’aspect de Saturne dans votre signe, vous rendant plus conscient de ce qui a fonctionné et de ce qui n’a pas fonctionné pour vous dans les partenariats précédents.

Avec Jupiter prêt à entrer dans votre signe, vous pouvez vous préparer à davantage de croissance et d’apprentissage – mais cette fois, cela vous semblera beaucoup plus agréable car cela sera lié à ce que vous aimez faire. Les Gémeaux consistent à expérimenter de nouvelles choses à apprendre et à établir de bonnes relations avec les gens, en particulier avec ceux auprès desquels vous pouvez acquérir des connaissances. Construire et renforcer vos liens peut sembler plus accessible si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, vous avez la possibilité de rencontrer de nouvelles personnes qui apporteront beaucoup d’enthousiasme dans votre vie.

Il y a davantage de pouvoir en vous qui s’éveille pendant cette période, vous aidant à entrer dans une nouvelle période avec une attitude plus positive parce que vous savez que vous êtes imparable.

4. Vierge

Le thème de ce transit est l’amour-propre radical et le fait de ne pas avoir peur d’insuffler de la passion dans les choses que vous aimez faire. Redécouvrez ce qui vous apporte de la joie et savourez-le depuis chez vous ; c’est là que le transit vous permet de visualiser ce que vous souhaitez réaliser et accomplir pour l’année à venir. Vous avez tendance à écouter votre critique intérieur, mais cette pleine lune vous rappellera de faire taire la voix et de croire en votre potentiel.

N’ayez pas peur d’atteindre le sommet car vous disposez probablement d’un système de soutien précieux. Ce transit de pleine lune veut que vous voyiez l’importance de la famille/des amis, de la communauté et de votre système de guérison. Vous pouvez vous sentir aimé et protégé, et vous pouvez même vous souvenir de la dernière fois où vous avez le plus ressenti cette énergie au cours des six derniers mois. Maintenant, le chapitre se termine et vous verrez qui vous a aidé à acquérir votre confiance et vous a abandonné. Gardez les personnes qui vous ont aidé à vous épanouir et chérissez-les.

AT Nunez est un astrologue et philosophe afro-latina vivant à New York. Elle est passionnée par l’astrologie et vise à continuez à écrire davantage sur l’observation des étoiles à l’avenir.