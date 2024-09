4 signes avant-coureurs subtils d’un intestin en mauvaise santé et comment y remédier

Vous savez qu’il faut manger sainement, faire de l’exercice et vous reposer suffisamment pour prendre soin de votre corps. Mais avez-vous déjà réfléchi à la façon dont votre mode de vie pourrait affecter votre santé intestinale ? De plus, avez-vous une idée de ce que cela pourrait être ? C’est simple : votre microbiome intestinal a des liens avec d’autres aspects de votre santé. Il a été lié à tout, de la fonction digestive à santé mentaleton peau et plus encore. Dans certains casLes chercheurs tentent de déterminer si un microbiote intestinal en mauvaise santé est l’une des causes d’un symptôme ou d’un problème de santé ou une réaction à celui-ci. Mais une chose est sûre : un intestin en bonne santé signifie souvent un corps en meilleure santé dans son ensemble.

Le microbiome Le terme microbiome désigne les milliards de micro-organismes (également appelés microbes) qui vivent dans votre corps, comme les bactéries, les virus et les champignons. Le microbiome intestinal fait spécifiquement référence aux microbes de vos intestins, notamment du gros intestin. Il vous aide à métaboliser les aliments que vous ne pouvez pas digérer, à renforcer votre fonction immunitaire et à contrôler l’inflammation. Ces microbes génèrent également des métabolites (substances que votre corps utilise pour décomposer les aliments), notamment des vitamines, des enzymes et des hormones, selon Gail Cresci, chercheuse en microbiome et diététicienne agréée au département de gastroentérologie, d’hépatologie et de nutrition pédiatriques de la Cleveland Clinic.

Vous devriez considérer votre microbiome intestinal comme « de petits animaux de compagnie vivant à l’intérieur de votre tube digestif », a déclaré Cresci à CNET en 2023. Ce que nous mangeons les nourrit, et notre environnement interne dicte leur prospérité.

À mesure que nous en apprenons davantage sur le microbiome intestinal, il existe quelques conseils de base que vous pouvez utiliser pour le garder aussi sain que possible.

Signes d’un intestin en mauvaise santé

« Si vous êtes ballonné ou si vous avez beaucoup de gaz, vous avez peut-être une composition et une fonction perturbées du microbiome intestinal », a déclaré Cresci, ajoutant que la seule façon de le savoir avec certitude est de l’avoir. mesuré.

D’autres signes d’un intestin en mauvaise santé peuvent inclure des vomissements ou des maux d’estomac, de la fatigue, des troubles du sommeil et une intolérance alimentaire. et d’autres symptômes. Une irritation ou des problèmes cutanés peuvent être un signe particulièrement visible, comme le montrent certaines recherches. Liens vers des problèmes de peau comme l’acné et le psoriasis à l’intestin.

Les chercheurs étudient également la manière dont il impacte la santé reproductive et les niveaux d’hormones.

Comment aider votre intestin

Il est important de consulter un médecin pour identifier la cause profonde de votre problème de santé et écarter d’autres pathologies. Apporter des changements à votre régime alimentaire ou à votre routine pour améliorer votre santé intestinale et votre santé générale est une bonne première étape.

Il est également important de garder à l’esprit qu’il n’existe pas de norme exacte pour un microbiote intestinal parfaitement sain, a déclaré Cresci, car la composition de chaque individu est très différente. En gardant cela à l’esprit, voici quatre choses que vous pouvez faire pour le maintenir sur la bonne voie.

1. Mangez ces aliments bons pour l’intestin

Le microbiome intestinal préfère les aliments que nous ne pouvons pas digérer. Cela inclut les aliments riches en fibres, comme les fruits frais, les légumes, les céréales complètes, les légumineuses, les graines et les noix ; des aliments que nous savons déjà que nous devons consommer pour leurs propriétés nutritionnelles.

Selon Cresci, les aliments à éliminer de votre intestin, ou à consommer en plus petites quantités, comprennent les aliments riches en sucre et en gras et pauvres en fibres.

« Tout cela est associé à la consommation d’un régime alimentaire occidental, qui est également associé à un microbiome perturbé », a-t-elle déclaré.

Au-delà d’un régime alimentaire sain pour l’intestin, qui, par hasard, coïncide avec une régime alimentaire sain pour le cœurmanger des aliments fermentés peut aider à remplacer les bonnes bactéries et leurs métabolites. Cresci cite le yaourt, le kombucha et le kéfir comme exemples.

2. Prenez note des médicaments que vous prenez

C’est un fait bien connu que la prise d’antibiotiques perturbe, au moins temporairement, la famille des « bonnes » bactéries s’épanouir dans votre corps. Certains effets secondaires courants Les effets secondaires de la prise d’antibiotiques comprennent des nausées, des diarrhées et le développement d’infections à levures. Si un antibiotique vous est prescrit ou si vous avez des infections récurrentes qui vous obligent à prendre souvent des antibiotiques, demandez à votre médecin ce que vous pouvez faire pour minimiser la perturbation de votre microbiome.

D’autres médicaments peuvent perturber notre microbiome, explique Cresci, notamment ceux qui modifient le pH de l’estomac et éliminent l’acide. Parmi ces médicaments, on peut citer les inhibiteurs de la pompe à protons, également appelés IPP, et les antagonistes des récepteurs H2 de l’histamine, ou bloqueurs H2, qui sont utilisés pour réduire les symptômes du reflux acide et peuvent être disponibles sans ordonnance.

En gardant une trace des médicaments que vous prenez, vous pouvez aider à identifier la cause de vos symptômes et (avec l’approbation de votre médecin) prendre les mesures ou les substitutions appropriées si la santé intestinale est un problème.

3. Trouvez le droite probiotiques ou suppléments

En plus d’incorporer davantage de yaourt ou d’aliments fermentés dans leur alimentation, certaines personnes peuvent chercher un probiotique dans l’espoir d’équilibrer leur intestin, comme ils sont conçus pour imiter un microbiote intactSi vous envisagez de prendre un supplément, y compris des probiotiques, Cresci a déclaré à CNET qu’il est important de savoir que les probiotiques sont spécifiques à chaque souche et que « chaque souche a sa propre méthode d’action ».

Par exemple, certains probiotiques sont conçus pour aider les personnes souffrant de diarrhée induite par les antibiotiques, mais cela ne fonctionnera pas pour une personne qui les prend pour la régularité intestinale.

« Vous voulez choisir celui qui a été étudié pour votre problème, quel qu’il soit », a-t-elle déclaré.

De plus, gardez malheureusement à l’esprit que les probiotiques ne remplaceront pas complètement ce que vous mangez.

« Si vous avez une mauvaise alimentation et que vous voulez continuer à la suivre tout en souhaitant améliorer votre microbiome, un probiotique ne vous aidera pas », a déclaré Cresci. « Vous devez également faire l’autre partie. »

4. Bougez votre corps tous les jours et privilégiez le sommeil

« Dormir mieux » ou « faire plus d’exercice » peut sembler être un conseil fatigué, mais améliorer votre hygiène de sommeil et faire plus d’activité physique sont des moyens éprouvés pour améliorer votre santé, y compris votre santé intestinale.

L’exercice peut aidez votre intestin de différentes manièresnotamment en améliorant votre circulation, en aidant votre métabolisme et en aidant vos muscles digestifs, selon les informations de la Cleveland Clinic. Si vous redoutez de courir ou n’avez pas le temps d’aller à la salle de sport, ne vous inquiétez pas : il existe de petites façons d’habituer votre corps à bouger tous les jours ou au moins plus fréquemment.

Bien dormir est un autre conseil général de bien-être directement lié à la santé de nos intestins. Selon Cresci, notre microbiome adhère à la rythme circadienaussi. Donc, si nous mangeons alors que notre microbiome intestinal n’est pas prêt, nous ne serons pas en mesure de traiter correctement les nutriments de nos aliments.

Le manque de sommeil déclenche également une augmentation du stress et du cortisol, qui ont mental négatif et les impacts physiques.

« Il se passe beaucoup de choses avec l’interaction entre l’intestin et le cerveau, ce qui envoie des signaux au microbiome, et vice versa », a déclaré Cresci.

Le plus fondamental est peut-être le fait que lorsque nous sommes épuisés, nous n’avons pas l’énergie nécessaire pour accomplir bon nombre des tâches qui nous maintiennent en bonne santé. y compris l’exercice ou trouver un repas nutritif – deux éléments qui ont un impact sur la santé de notre intestin.

« Lorsque vous êtes somnolent, fatigué, épuisé, vous avez tendance à ne pas faire les choses que nous savons être bonnes pour les microbiomes », a déclaré Cresci. « Donc, cela se perpétue en quelque sorte. »