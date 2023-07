4 septembre 2014 – Section locale de Shaw

Mazon Methodist organisera un déjeuner et une vente de pâtisseries

MAZON – À partir de 7 heures du matin samedi, le cercle des femmes méthodistes de Mazon organisera un déjeuner et une vente de pâtisseries au Mazon American Legion Post # 352, 508 Depot St. Maps of the Mazon All Town Garage Sales, qui se tiendra le même jour , y seront également disponibles.

Petit-déjeuner luthérien de Bethléem

MORRIS – L’église luthérienne Bethlehem, 202 W. Jefferson St., organise un petit-déjeuner aux crêpes dimanche pour lancer son année d’école du dimanche. La communauté est invitée à venir adorer le Seigneur Jésus-Christ à 9 h et à rester ensuite pour déguster des crêpes, des saucisses, du jus et du café. Le petit déjeuner est gratuit.

Peace LC organisera le Rally Day

MORRIS – L’église luthérienne de la paix, 101 Candlelight Lane, Morris, organise une journée de rassemblement, une foire ministérielle et un pique-nique dimanche, immédiatement après le culte de 9 heures.

Les événements du jour du rallye comprendront une foire du ministère qui mettra en valeur les groupes et les activités, ainsi qu’un pique-nique sur la pelouse (les invités sont priés d’apporter un plat à partager). Les jeunes peuvent participer à un tournoi de sacs de fèves et il y aura un défi SLA Ice Bucket. Le Rally Day célèbre le début d’une nouvelle année d’éducation chrétienne ; les enfants s’inscrivent aux cours de l’école du dimanche, et les membres et les invités découvrent les opportunités de participer à la vie de l’église. Pour information, composez le 815-942-1010.

Le diocèse de Joliet organise un événement «Come and See» à Coal City

COAL CITY – L’Institut Biblique du Diocèse de Joliet enregistre de nouveaux étudiants pour le site de l’Institut Biblique à la paroisse Assumption of the Blessed Virgin Mary, 195 S. Kankakee St., Coal City, de 19 h à 21 h mardi. Les personnes intéressées à apprendre la Bible, mais qui ne sont pas sûres que ce programme est pour elles, sont invitées à assister à l’événement de prévisualisation « Venez et voyez » pour en savoir plus sur le programme. Pour information, composez le 815-221-6147 ou visitez www.dioceseofjoliet.org.

Rassemblement de prière prévu le 11 septembre

MORRIS – « Cry Out America », un rassemblement de prière à l’échelle nationale, est prévu de midi à 13h30 le 11 septembre sur la pelouse du palais de justice du comté de Grundy à Morris. Il s’agit d’un rassemblement avec une prière ciblée pour la condition spirituelle de notre communauté et de la nation. Nous prierons pour nos familles, églises, gouvernement, militaires, écoles. Et les entreprises seront dirigées par des pasteurs locaux, des chefs de gouvernement et le coordinateur du comté. Pour plus d’informations, appelez le coordinateur du comté de Grundy, le pasteur Rich Giovannetti au 815-942-3758.

Réunion des femmes méthodistes unies

MORRIS – Les Femmes Méthodistes Unies ont prévu une réunion pour 19 heures jeudi à la First United Methodist Church à Morris. L’oratrice de la soirée est la révérende Beth Galbreath, la première (et jusqu’à présent la seule) diacre méthodiste unie ordonnée avec une spécialité dans le « ministère de la culture numérique ». Elle enseigne la narration biblique (et d’autres cours du ministère des serviteurs laïcs) en ligne sur BeADisciple.com (le Richard and Julia Wilke Institute for Discipleship) et dirige des ateliers de narration biblique. Elle a participé à des missions d’enseignement au Cameroun, en Bolivie et dirige une mission aux Philippines le mois prochain. Lors de la réunion d’unité, elle parlera de l’Incarnation des chapitres 1 et 2 de Luc. Les invités sont les bienvenus.

Le souper luthérien de nos sauveurs

SENECA – L’église luthérienne de nos sauveurs, 300 E. Union St. à Seneca, organise un souper spaghetti de 16 h 30 à 19 h le 14 septembre. Le coût est de 7 $ pour les adultes, 3 $ pour les enfants de quatre à 12 ans et les enfants de moins de 4 ans mangent gratuit. Les commandes à emporter sont disponibles en composant le 815-357-6128. Le produit sera utilisé pour aider les étudiants lors d’un voyage à Detroit Thrivent Financial Assistance.

Le président chrétien Ray VanderLaan prendra la parole à Morris

MORRIS – La First Christian Church accueillera le conférencier de renommée nationale Ray Vander Laan les 7 et 8 novembre.

Vander Laan est l’hôte de la série vidéo en 12 épisodes « That the World May Know » filmée en partenariat avec Focus on the Family. Les portes ouvriront à 18 h le 7 novembre et l’événement commencera à 19 h. Le samedi, les portes ouvriront à 8 h pour un petit-déjeuner continental avec l’enseignement qui débutera à 9 h. Le déjeuner sera servi et l’événement se terminera vers 16 h. pm

Les billets coûtent 35 $ chacun et des sièges seront attribués; ils sont disponibles à partir du 15 septembre. Visitez www.fccmorris.org pour la feuille d’inscription et l’horaire de la conférence ou composez le 815-942-3454 pour toute question.

Joliet Jewish Congregation holding services, programmes

JOLIET – Les services de Shabbat de la Congrégation juive de Joliet ont lieu à 19 h les vendredis et à 9 h les samedis au 250 N. Midland Ave. 815-741-4600.

L’école du dimanche commence à 10 h le dimanche. Les cours ont lieu tous les dimanches. Appelez le bureau pour plus de détails sur l’inscription à des cours de religion ou d’hébreu.

Le club de lecture Hadassah de la Joliet Jewish Congregation se réunit tous les mois au domicile d’un fidèle pour discuter d’œuvres et d’auteurs juifs. Appelez le bureau pour plus de détails et pour RSVP.

Le Lunch and Learn de la Joliet Jewish Congregation est une façon d’étudier la Torah, la Bible hébraïque. Cet événement a lieu de midi à 13 h 30 la plupart des jeudis. Le coût est de 5 $ par semaine. Appelez le bureau pour RSVP.

Un déjeuner spécial de Kiddouch en l’honneur du 55e anniversaire de mariage du rabbin Charles et Michelle aura lieu après les offices de 9 h samedi. Contactez le secrétariat si vous prévoyez d’y assister. Déjeuner annuel des donateurs Hadassah :