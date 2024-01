4 sénateurs demandent à Biden de quelle autorité légale il dispose pour frapper les Houthis

Un groupe bipartisan de sénateurs envoyé une lettre au président Biden mardi, s’interrogeant sur l’autorité légale dont dispose le commandant en chef pour autoriser des frappes contre les rebelles Houthis au Yémen.

Les sénateurs ont condamné les attaques des Houthis contre les navires commerciaux et ont reconnu que les États-Unis peuvent mener des frappes défensives pour protéger leurs troupes et leurs actifs en vertu de l’article 2 de la Constitution – mais ont soulevé des questions sur l’autorité de frapper les Houthis alors que les rebelles ciblent principalement les navires internationaux et non les navires internationaux. Les américains.

« Il n’existe actuellement aucune autorisation du Congrès pour une action militaire offensive américaine contre les Houthis », ont écrit les sénateurs. « Même si les Houthis et leurs partisans, notamment l’Iran, portent la responsabilité de l’escalade, à moins qu’il ne soit nécessaire de repousser une attaque soudaine, la Constitution exige que les États-Unis ne s’engagent pas dans une action militaire sans un vote favorable du Congrès. »

La lettre a été signée par les sénateurs Tim Kaine (Démocrate de Virginie), Todd Young (Républicain d’Ind.), Chris Murphy (Démocrate du Connecticut) et Mike Lee (Républicain de l’Utah).

Les frappes répétées au Yémen ont également suscité des inquiétudes à la Chambre, où des législateurs progressistes tels que la représentante Ro Khanna (Démocrate de Californie) et des législateurs plus conservateurs tels que la représentante Marjorie Taylor Greene (Républicaine de Géorgie) ont remis en question l’autorité de Biden.

Le porte-parole de la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a défendu l’autorité du commandant en chef au début du mois après la première frappe du 11 janvier.

“Nous sommes très à l’aise et confiants dans les pouvoirs légaux que le président a exercés pour mener ces frappes”, a déclaré Kirby aux journalistes.

D’autres législateurs ont défendu la décision de Biden de lancer des frappes contre les Houthis.

Le représentant Seth Moulton (Démocrate du Mass.), membre de la commission des services armés de la Chambre des représentants, a déclaré que les grèves étaient constitutionnelles et autorisées en vertu de la loi de 1973 sur les pouvoirs de guerre.

« Le président prend souvent des mesures de ce genre », a déclaré Moulton à « The Hill » de NewsNation au début du mois. “Il a 48 heures pour en informer le Congrès, et il doit cesser son activité au bout de 60 jours avant de se présenter au Congrès pour obtenir l’autorisation de la poursuivre.”

Les Houthis, soutenus par l’Iran, ont attaqué des navires marchands dans la mer Rouge plus de 30 fois depuis fin novembre, la milice rebelle affirmant qu’ils ciblent les navires basés en Israël ou à destination d’Israël en représailles à la guerre à Gaza.

Les États-Unis ont d’abord lancé les frappes avec le Royaume-Uni et ont continué de marteler les sites houthis au Yémen pour affaiblir leur capacité à mener les attaques. Mais les Houthis n’ont pas reculé, ce qui laisse entrevoir la possibilité d’un long conflit.

Le secrétaire de presse du Pentagone, le général de division Pat Ryder, a déclaré mardi que les États-Unis avaient détruit 25 installations de lancement et de déploiement de missiles Houthis et plus de 20 missiles depuis le début des frappes le 11 janvier.

Ryder a ajouté lors du point de presse que les frappes américaines ont créé une « dégradation de la capacité » des Houthis à poursuivre les hostilités en mer Rouge.

« C’est assez important », a-t-il déclaré à propos des dégâts causés aux Houthis, mais il a reconnu qu’ils conservaient des capacités. «Il n’est pas exclu qu’il y ait de nouvelles grèves. Mais encore une fois, notre objectif ici est de garantir que la mer Rouge soit sûre et sécurisée pour la navigation et les navigateurs internationaux. C’est notre seul objectif.

Dans la lettre de cette semaine, les sénateurs ont demandé à Biden d’expliquer son interprétation de la légitime défense et s’il existe une autorité légale pour défendre les navires de pays étrangers lors de frappes, soulevant des inquiétudes quant au conflit de la mer Rouge entraînant les États-Unis dans une autre guerre sans le Congrès. approbation.

“Nous posons ces questions avec un sentiment d’urgence et encourageons en outre le développement d’une stratégie qui réduit de toute urgence le risque d’escalade de cette crise en mer Rouge”, ont écrit les sénateurs.

« Alors que les tensions dans la région augmentent, nous pensons que la participation américaine à une autre guerre au Moyen-Orient ne peut avoir lieu sans l’autorisation du Congrès, à la suite d’un débat ouvert au cours duquel le public américain peut être informé des avantages, des risques et des conséquences. d’un tel conflit.