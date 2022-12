4 ressortissants turcs arrêtés en Grèce soupçonnés de trafic de migrants

Quatre ressortissants turcs soupçonnés de trafic de migrants ont été arrêtés après qu’un bateau avec près de 100 personnes à bord a été retrouvé en difficulté au large d’une île près d’Athènes, ont annoncé vendredi les autorités grecques.

Les garde-côtes ont déclaré que les quatre personnes faisaient partie des 97 personnes à bord du bateau retrouvé jeudi au nord-est de l’île de Kéa, située au large de la côte sud-est de la capitale grecque. Les passagers restants étaient 32 hommes, 22 femmes et 39 mineurs, ont indiqué les garde-côtes.

Les passagers, qui ont été transportés vers le continent grec par un navire des garde-côtes, venaient d’Égypte, d’Afghanistan, de Syrie, de Somalie, d’Israël et d’Irak, ont indiqué les garde-côtes. Le bateau était parti d’Izmir en Turquie et s’était dirigé vers l’Italie, les migrants payant aux passeurs en Turquie 8 000 euros chacun pour le voyage.

CRISE FRONTALIERE : LE NOMBRE DE MIGRANTS TURCS A LA FRONTIERE SUD DEPASSE DEJA L’EXERCICE 2021

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Des dizaines de milliers de personnes fuyant les conflits et la pauvreté au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique tentent chaque année de pénétrer dans l’Union européenne par de périlleux voyages en mer. La grande majorité se dirige vers les îles grecques orientales depuis la côte turque voisine dans de petits canots pneumatiques ou tente de traverser directement l’Italie depuis l’Afrique du Nord et la Turquie dans de plus gros navires.