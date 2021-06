4 ressortissants afghans emprisonnés pendant 10 ans pour un incendie criminel qui a détruit le camp de migrants de Moria en Grèce au milieu des manifestations de quarantaine de Covid-19

Les hommes ont été reconnus coupables d’incendie criminel mettant en danger la vie humaine, a déclaré le tribunal dans le verdict samedi. La défense a affirmé que leurs clients avaient été piégés par un témoin, affirmant que la décision était « une condamnation inconcevable sans preuve ».

Les avocats avaient précédemment déposé une demande pour que trois des accusés soient jugés par un tribunal pour mineurs car ils avaient moins de 18 ans au moment de l’incendie, mais cette demande a été rejetée par le juge. Ils ont déjà fait appel de la condamnation, mais celle-ci n’a pas d’effet suspensif et les condamnés seront immédiatement envoyés en prison.

Le camp de Moria est apparu à Lesbos au milieu de la crise des migrants de 2015 en Europe alors que de nombreux réfugiés arrivaient sur les îles grecques sur des bateaux de fortune. Il est finalement devenu le plus grand d’Europe, abritant plus de 12 000 personnes de Syrie, d’Afghanistan, d’Irak et d’autres pays dans des tentes surpeuplées.

L’incendie du camp a éclaté en septembre de l’année dernière, peu de temps après que la découverte de dizaines de cas de coronavirus parmi les habitants a contraint les autorités à imposer des mesures de quarantaine impopulaires. Il n’y a eu aucun décès, mais la Moria a été complètement détruite, laissant des milliers de personnes dormir à l’air libre pendant des jours, jusqu’à ce qu’un camp temporaire soit érigé pour elles.

Les enquêteurs grecs pensent que l’incendie a été délibérément déclenché par les demandeurs d’asile eux-mêmes pour protester contre les restrictions de Covid-19. Six ressortissants afghans ont été arrêtés par la police à la suite de l’incident, dont deux avaient déjà été condamnés à cinq ans de prison en mars dernier.

