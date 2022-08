4 raisons pour lesquelles les gens rejettent les bonnes données

5 août 2022 – Grâce à la science, nous savons que le monde n’est pas plat, que la Terre tourne autour du soleil (et non l’inverse) et que les microbes provoquent des maladies infectieuses. Alors pourquoi le scepticisme scientifique est-il un phénomène mondial – et celui qui semble s’aggraver, si les trucs fous que vous avez vu votre ami publier sur les réseaux sociaux ce matin sont une indication ?

Dans un tout nouveau papier, les chercheurs en psychologie sociale ont cherché à répondre exactement à ce type de questions. Qu’est-ce qui pousse certaines personnes à rejeter la science ? Et comment restaurer la confiance dans la science ?

Aviva Philipp-Muller, PhD, l’un des co-auteurs de l’article, affirme que trouver des réponses et rétablir une confiance généralisée dans la science peut être plus important que jamais.

“Si vous arrivez à des conclusions grâce à votre instinct ou en écoutant des personnes qui n’ont aucune connaissance sur un sujet, vous pouvez en arriver à croire à peu près n’importe quoi”, dit-elle. « Et parfois, cela peut être dangereux pour la société lorsque les gens croient des choses qui sont fausses. Nous l’avons vu en temps réel, car certaines personnes ont rejeté les vaccins COVID-19 non pour une raison scientifique, mais par des moyens non scientifiques.