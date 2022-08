4 raisons pour lesquelles les échecs ne sont pas du cricket ! Magnus Carlsen sur Twitter après avoir perdu contre Praggnanandhaa

Magnus Carlsen s’est rendu sur les réseaux sociaux pour clarifier que les échecs et le cricket ne peuvent pas être comparés et a énuméré quatre raisons à son avis.

“4 raisons pour lesquelles les échecs ne sont pas du cricket : le cricket se joue sur un terrain avec des humains, les échecs se jouent sur un échiquier avec des pièces en bois. Le cricket a une batte et une balle, les échecs n’en ont généralement pas. Il y a 22 joueurs nécessaires pour un match de cricket, alors que les échecs ne sont que deux. Je ne peux pas jouer au cricket », a tweeté Carlsen.

Il répondait à la déclaration d’un utilisateur de Twitter : « Les échecs sont le nouveau cricket. Prouve moi le contraire!”

L’Indien Rameshbabu Praggnanandhaa a surpris le champion du monde lors des bris d’égalité au septième et dernier tour, terminant ainsi deuxième de la FTX Crypto Cup, la deuxième majeure du Champions Chess Tour.

Entamant la manche à deux points du Norvégien Carlsen, Pragg, 17 ans, avait les yeux baissés après avoir perdu le troisième des quatre matchs rapides. Mais Carlsen, qui dirigeait le quatrième match vers un match nul, a fait une gaffe dans la fin de partie et l’Indien en a profité pour mener le match en tie-breaks blitz.

Dans les quatre matchs rapides, Praggnanandhaa s’est créé un certain nombre d’occasions lors du premier match nul, s’est superbement défendu lors du second – un autre match nul -, s’est incliné lors d’une troisième rencontre tendue avant de capitaliser sur l’erreur de Carlsen pour remporter le quatrième.

Réagissant avant le dernier match rapide, Carlsen a déclaré: «Ce match était très nerveux, je pense, pour nous deux. Aujourd’hui, je n’ai pas du tout trouvé de rythme, mais j’espère que je pourrai me détendre un peu lors du dernier match.

Carlsen s’est détendu – mais cela n’avait guère d’importance pour lui. Dans le quatrième match, le champion semblait diriger le match vers un match nul mais a fait une gaffe en fin de partie.

“Je pense que Magnus voulait juste s’amuser davantage !” Pragg, qui avait encore du travail à faire pour terminer deuxième, a été cité dans le communiqué.

Carlsen a ensuite félicité Praggnanandhaa dans un petit tweet décalé dans lequel il a déclaré: « Pleinement mérité, après une performance qui a fait preuve d’une grande résilience, détermination et qualité. Quant à moi, je suis content d’être (à peine) plus jeune que les deuxième et troisième places réunies.

