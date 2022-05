4 raisons pour lesquelles l’économie semble s’effondrer – et que faire à ce sujet

Presque tous ceux qui veulent un emploi peuvent en avoir un. L’économie est si chaude que les prix augmentent plus rapidement qu’à n’importe quel moment depuis les années 1980. Le marché du logement est en feu. Les consommateurs dépensent comme des fous.

Pourtant, nous continuons d’entendre le mot “récession” comme si c’était encore 2007. Ce qui donne?

La vérité est que nous ne sommes probablement pas en récession actuellement (bien que ce soit possible), mais il y a de nombreux signes indiquant qu’une récession est imminente.

L’inflation est endémique et l’outil de la Réserve fédérale pour lutter contre la flambée des prix réside dans sa capacité à fixer des taux d’intérêt plus élevés. Cela rend les emprunts plus chers et ralentit l’économie – à dessein.

Le problème est que la Fed a été très en retard pour relever les taux. L’inflation a été une préoccupation croissante tout au long de 2021, mais la banque centrale n’a commencé à relever les taux qu’en mars 2022. La Fed doit donc rattraper son retard et prendre des mesures beaucoup plus drastiques que si elle avait commencé à augmenter les taux l’année dernière.

La semaine dernière, la Fed a relevé ses taux d’un demi-point de pourcentage, la plus forte hausse de taux unique en 22 ans.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré ce mois-ci que la banque centrale continuerait d’augmenter les taux d’un demi-point de pourcentage à la fin de chaque réunion jusqu’à ce qu’elle soit convaincue que l’inflation est sous contrôle – puis la Fed continuerait d’augmenter les taux d’un quart de point pour quelque temps.

La Fed est convaincue qu’elle peut augmenter ses taux sans plonger l’économie dans une récession. Mais ce soi-disant atterrissage en douceur s’est avéré insaisissable dans le passé, et de nombreuses banques de Wall Street pensent que la Fed organisera une récession pour vaincre l’inflation.

Signe 2. La bourse est en mode tout vendre

La peur extrême est le sentiment prédominant à Wall Street cette année. L’indice de peur et de cupidité de CNN Business est à un maigre six sur 100.

Après avoir atteint des sommets records début janvier, le marché boursier a perdu près d’un cinquième de sa valeur – plongeant les actions près du territoire du marché baissier. Le Nasdaq ( COMP ) est déjà plongé dans un marché baissier. Plus de 7 000 milliards de dollars se sont évaporés du marché boursier cette année.

Craignant que des taux d’intérêt plus élevés n’érodent les bénéfices des entreprises, les investisseurs se dirigent vers la sortie.

C’est une mauvaise nouvelle pour les régimes de retraite des gens. C’est également une mauvaise nouvelle pour un certain nombre d’investisseurs qui comptent sur le marché pour leurs revenus, y compris les day traders qui s’attendaient à ce que le marché boursier progresse pratiquement en ligne droite pendant la majeure partie de la décennie. Et ce n’est pas bon non plus pour le sentiment des consommateurs.

Bien qu’une minorité d’Américains investissent activement dans le marché boursier, lorsqu’ils voient une mer de rouge à côté du téléscripteur de CNN ou sur leurs écrans de téléphone, cela a historiquement fait réfléchir les gens. La confiance des consommateurs a chuté à son plus bas niveau en 11 ans en mai.

C’est potentiellement une mauvaise nouvelle pour l’économie, car les dépenses de consommation représentent plus des deux tiers du produit intérieur brut américain.

Signe 3. Le marché obligataire

Lorsque les investisseurs ne sont pas si chauds sur les actions, ils se tournent souvent vers les obligations. Pas cette fois.

Les bons du Trésor américain sûrs se vendent. Lorsque les prix des obligations baissent, les rendements augmentent – ​​et les rendements du Trésor à 10 ans ont dépassé 3 % ce mois-ci pour la première fois depuis 2018.

Cela se produit généralement lorsque la Fed augmente les taux – le coût d’emprunt plus élevé rend les obligations moins précieuses à leur échéance, donc un paiement d’intérêts plus élevé sur les obligations (le rendement) aidera à compenser et à les rendre plus attrayantes pour les investisseurs.

Les obligations se sont également vendues alors que la Fed a décidé de dénouer son énorme portefeuille de bons du Trésor qu’elle achetait depuis la pandémie pour soutenir l’économie.

Alors que les obligations se vendaient et que les investisseurs craignaient de plus en plus un ralentissement économique, l’écart entre les rendements obligataires à court et à long terme s’est rétréci. Les rendements du bon du Trésor à deux ans ont brièvement dépassé ceux du billet de référence à 10 ans en mars pour la première fois depuis septembre 2019. Cette soi-disant inversion de la courbe des rendements a précédé chaque récession depuis 1955, produisant un “faux positif” juste une fois, selon la Federal Reserve Bank de San Francisco.

Signe 4. Chaos autour du globe

Rien de tout cela ne se passe dans le vide. La Russie poursuit son invasion meurtrière de l’Ukraine, qui a étouffé les chaînes d’approvisionnement et fait flamber les prix de l’énergie. La Chine continue de verrouiller certaines de ses plus grandes villes car les cas de Covid restent élevés. Et une pénurie de main-d’œuvre a fait grimper les salaires et entravé la circulation normale des marchandises dans le monde.

La Russie continue de menacer les pays européens en coupant leurs livraisons d’énergie, ce qui pourrait plonger les économies de l’UE dans une récession. L’économie chinoise a considérablement ralenti car elle maintient les travailleurs chez eux dans le cadre de sa politique zéro-Covid.

Ce qui se passe à l’étranger pourrait également se répercuter sur les États-Unis, nuisant à l’économie américaine au pire moment possible.

Que faire

OK, donc une récession pourrait arriver bientôt. Voici ce que ne pas à faire : paniquer.

Même si une récession est inévitable, on ne sait pas à quel point elle sera grave. Mais cela ne fait jamais de mal de prévoir le pire. Voici quelques façons dont les conseillers financiers disent que vous pouvez protéger vos finances d’un ralentissement.

Verrouillez un nouvel emploi maintenant : Avec un taux de chômage extrêmement faible et de nombreuses ouvertures, c’est un marché de demandeurs d’emploi. Cela pourrait changer rapidement en cas de récession.

Profiter du boom immobilier : Si vous avez hésité à vendre votre maison, il est peut-être temps de faire la liste. Les prix des maisons aux États-Unis ont augmenté de près de 20 % d’une année sur l’autre, mais les taux hypothécaires augmentent également, ce qui finira par freiner la demande.

Mettez de l’argent de côté : C’est toujours une bonne idée d’avoir des liquidités — liquidités, fonds du marché monétaire, etc. — pour couvrir des besoins urgents ou des situations d’urgence imprévues.

Enfin, un conseil avisé pour n’importe quel marché : Ne laissez pas vos émotions prendre le dessus sur vous. « Restez investi, restez discipliné », déclare la planificatrice financière agréée Mari Adam. “L’histoire montre que ce que les gens – ou même les experts – pensent du marché est généralement faux. La meilleure façon d’atteindre vos objectifs à long terme est simplement de rester investi et de vous en tenir à votre allocation.”

— Allison Morrow et Jeanne Sahadi de CNN Business ont contribué à ce rapport.