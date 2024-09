4 raisons pour lesquelles je choisirais les nouveaux écouteurs QuietComfort de Bose plutôt que les AirPods Pro d’Apple

Points clés à retenir Les écouteurs Bose QC offrent un son immersif avec un son spatial, surpassant la qualité des AirPods.

Les commandes tactiles personnalisables, les réglages d’égalisation et la fonction selfie à distance améliorent l’expérience utilisateur.

Ajustement parfait à toutes les tailles d’oreilles, autonomie optimisée de la batterie et port sécurisé pour une utilisation active.







Depuis 2019, je suis un utilisateur dédié des AirPods. En 2022, j’ai échangé mes AirPods de première génération contre les AirPods Pro (2e génération) et je n’ai jamais regardé en arrière. Cependant, comme la durée de vie de la batterie de mes AirPod commence lentement à diminuer et que la qualité diminue après près de trois ans d’utilisation quotidienne, il est temps que je commence à chercher d’autres alternatives. Bose a toujours été mon choix en matière de haut-parleurs et d’écouteurs supra-auriculaires, j’ai donc décidé de l’essayer lorsque la société a lancé les écouteurs Bose QuietComfort (2e génération).

Écouteurs Bose QuietComfort (2e génération) Autonomie de la batterie 8,5 heures Indice IP IPX4 Type de charge USB-C

J’étais assez hésitant au début, étant donné que le style était complètement différent de celui de mes AirPod, et je ne savais pas comment la qualité se comparerait. Après une semaine d’utilisation, les écouteurs QuietComfort de Bose ont dépassé mes attentes. Les écouteurs possèdent tous les attributs positifs des AirPods Pro d’Apple et bien plus encore. Si vous avez choisi entre les AirPods Pro ou quelque chose de différent, laissez-moi vous inciter à sortir de votre zone de confort et à choisir les écouteurs Bose QuietComfort (2e génération).





1 Plus de personnalisation

Écoutez de la musique à votre façon

L’une des différences les plus notables entre les AirPods et les écouteurs Bose QC est la gamme de personnalisation disponible avec les écouteurs Bose. Les utilisateurs peuvent régler chaque aspect de leurs écouteurs à l’aide de l’application spéciale Bose QC, disponible sur les appareils iOS et Android. Les écouteurs Bose ont la possibilité de régler l’égaliseur (EQ), ce qui permet une expérience d’écoute vraiment personnelle. Les auditeurs peuvent ajuster les niveaux de basses pour offrir un son amélioré en fonction de leurs préférences personnelles.





Sur l’application, les utilisateurs peuvent également personnaliser les commandes tactiles et vocales. Certes, je m’habitue encore aux commandes tactiles des écouteurs Bose. Pour changer de chanson, mettre en pause/lire, changer de mode de suppression du bruit et répondre aux appels téléphoniques, les utilisateurs ont simplement besoin de toucher la surface des écouteurs. Les commandes sont super pratiques. Cependant, je touche constamment mes cheveux ou mes écouteurs simplement comme un tic nerveux, donc mettre ma musique en pause ou sauter à chaque fois que je touche mes écouteurs devient assez ennuyeux. Heureusement, sur l’application Bose, je peux régler le nombre de pressions nécessaires pour changer de chanson ou mettre l’audio en pause.

Sur l’application Bose, je peux ajuster le nombre de pressions nécessaires pour changer de chanson ou mettre l’audio en pause.





2 Selfie à distance

Prenez des selfies sans toucher votre téléphone

Vous n’associez peut-être pas les écouteurs aux selfies, mais Bose a combiné les deux. À l’aide de l’application Bose QCE, vous pouvez régler vos commandes tactiles et ajouter une option pour un selfie à distance. L’option vous permet de transformer vos écouteurs en obturateur à distance pour l’appareil photo de votre téléphone. Je n’aurais jamais considéré cela comme une exigence pour mes écouteurs, mais cette fonctionnalité est certainement utile.

Pouvoir utiliser mes écouteurs comme obturateur à distance pour mon téléphone me donne plus de temps pour la configuration et ne me laisse pas me démener pour prendre une photo dans les trois ou dix secondes que permet mon retardateur.





En tant que personne qui voyage souvent seule, je prends toujours des photos avec retardateur ou des selfies 0,5 pour documenter mon voyage. Pouvoir utiliser mes écouteurs comme obturateur à distance pour mon téléphone me donne plus de temps pour la configuration et ne me laisse pas me démener pour prendre une photo dans les trois ou dix secondes que permet mon retardateur.

3 S’adapte à toutes les tailles d’oreilles

Ne vous inquiétez pas de la chute de vos écouteurs

Le plus gros problème que j’ai toujours eu avec les écouteurs intra-auriculaires est ajuster. J’ai toujours eu un problème avec les écouteurs qui tombaient de mes oreilles et je devais les réajuster pendant que j’écoutais ; avec les écouteurs Bose QC, je n’ai plus à m’inquiéter de ça.

Hors de la boîte, les écouteurs me convenaient parfaitement. Cependant, si ce n’est pas le cas lorsque vous les achetez, Bose propose plusieurs options pour vous aider à résoudre le problème. Les écouteurs sont livrés avec deux embouts en silicone qui peuvent remplacer ceux actuels ; les tailles incluent petite, moyenne et grande. Le support est celui du modèle que vous recevez lorsque vous commandez les écouteurs, mais il existe des instructions simples sur la façon de changer les embouts si le support ne fonctionne pas pour vous.





Une fois que vous avez ajusté les écouteurs à votre guise, vous avez pratiquement l’impression de ne pas porter d’écouteurs du tout. Même si mes AirPod n’alourdissaient pas mes oreilles, je pouvais toujours sentir que j’avais des écouteurs, mais la taille intra-auriculaire compacte du QC m’a fait oublier que je les portais. De plus, lorsque je porte les écouteurs lorsque j’essaie des vêtements dans un vestiaire ou que je me change pour aller à la salle de sport, il n’y a aucun risque qu’ils tombent de mon oreille.

4 Durée de vie de la batterie plus longue

Ne risquez pas que vos écouteurs tombent

Un autre gros avantage des nouveaux écouteurs Bose par rapport aux AirPods Pro (2e génération) est la durée de vie de la batterie. Mes AirPod ont maintenant quelques années et la durée de vie de la batterie s’est détériorée au fil des ans. Les AirPods Pro ont une autonomie d’environ six heures avec une seule charge, tandis que les écouteurs Bose QC (2e génération) ont une autonomie de huit heures et demie avec une seule charge.





L’étui de chargement des écouteurs Bose QC Earbuds (2e génération) a également une autonomie impressionnante. Après seulement 20 minutes de charge, l’étui peut alimenter les écouteurs jusqu’à deux heures, selon le site Web de Bose. L’étui entièrement chargé peut alimenter les écouteurs jusqu’à six heures. Après une semaine d’utilisation des écouteurs, je ne les ai toujours pas vu mourir soudainement, ce qui arrive souvent avec mes AirPods Pro.