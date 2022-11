4 raisons d’utiliser Wondershare FamiSafe pour contrôler le temps d’écran de vos enfants

Le temps d’écran excessif est un problème très moderne. Les enfants peuvent rester collés à leurs appareils toute la journée, faire défiler sans cesse TikTok, regarder des vidéos YouTube, jouer à des jeux et envoyer des messages à leurs amis.

Avec modération, rien de tout cela n’est mauvais. Mais nous commençons déjà à voir des signes que trop de temps passé sur les réseaux sociaux peut avoir un impact négatif sur les enfants.

Demander simplement à votre enfant de moins utiliser son téléphone, ou même de l’éteindre pour l’heure du coucher, a généralement peu d’effet. La plupart des enfants sont accros à leurs appareils et les parents ne peuvent rien y faire.

Heureusement, il existe une solution : un logiciel de contrôle parental. Avec la bonne application installée, vous boîte limitez le temps d’écran que vos enfants peuvent passer chaque jour et assurez-vous que les appareils s’éteignent automatiquement avant l’heure du coucher.

Les appareils eux-mêmes ont souvent des contrôles pour le temps d’écran, mais bien que le temps d’écran d’Apple sur les iPhones et le Family Link de Google pour Android puissent bien fonctionner, ils ont tous deux une limitation majeure : ils ne peuvent pas fonctionner sur tous les appareils de votre enfant.

C’est là qu’intervient Wondershare FamiSafe. Il fonctionne sur les iPhones, les téléphones Android, Windows et macOS – ainsi que sur les tablettes Amazon Fire – afin que vos enfants soient protégés, quel que soit l’appareil qu’ils choisissent d’utiliser. S’ils ont utilisé tout le temps d’écran que vous leur avez accordé un jour donné, ils ne peuvent pas simplement passer de leur téléphone à un ordinateur portable et continuer.

Un temps d’écran excessif n’est pas bon pour les yeux de vos enfants : entre autres, commencer à regarder des écrans pendant des heures conduit généralement à une sécheresse en raison de l’absence de clignement des yeux.

Mais le temps d’écran n’est qu’un des moyens par lesquels FamiSafe peut protéger vos enfants lorsqu’ils utilisent des téléphones, des ordinateurs portables et des tablettes.

Voici quatre autres façons dont cela peut vous aider en tant que parent :

1. Il vous permet de limiter le temps sur des applications spécifiques

En plus de définir une allocation quotidienne de temps d’écran sur tous les appareils et de choisir quand ils sont bloqués pour l’heure du coucher, FamiSafe vous permet de bloquer des applications spécifiques à certains moments de la journée, ou même à certains endroits. Par exemple, vous pouvez bloquer TikTok et d’autres applications de médias sociaux pendant que votre enfant est à l’école ou pendant la soirée lorsqu’il est censé se concentrer sur ses devoirs ou ses révisions.

Une fonctionnalité particulièrement intéressante est que FamiSafe vous permet de mettre en liste blanche des applications spécifiques qu’ils peuvent utiliser pendant les « temps d’arrêt ». Par exemple, vous pourriez leur permettre de passer des appels téléphoniques pendant que leur téléphone est bloqué, ou d’utiliser WhatsApp pour discuter avec leurs amis : sans doute une meilleure utilisation du temps d’écran que des vidéos sociales insensées.

2. Il vous permet de voir exactement ce que fait votre enfant sur son appareil

Si vous demandez à votre enfant, surtout à l’approche de l’adolescence, de vous remettre son téléphone afin que vous puissiez voir ce qu’il a regardé, quelles applications il a utilisées et les messages qu’il envoie à ses amis, il ll presque certainement refuser, ou mettre en place un combat.

Avec FamiSafe, vous pouvez surveiller cela depuis votre propre téléphone. Son rapport d’activité vous donne une ventilation des applications qu’ils ont le plus utilisées, de toutes les nouvelles applications qu’ils installent et des pages Web qu’ils ont visitées.

Là où la plupart des applications de contrôle parental ne peuvent pas surveiller TikTok, FamiSafe le peut. Il vous montrera une liste de toutes les vidéos et chaînes que votre enfant a regardées ou visitées, afin que vous sachiez quel type de contenu il voit.

C’est similaire à YouTube : non seulement peut voir un historique complet de ce qu’ils ont regardé, mais vous pouvez voir en un coup d’œil une liste de toutes les vidéos qui pourraient être potentiellement inappropriées.

3. Il peut bloquer automatiquement le contenu inapproprié

Naturellement, vous préféreriez que vos enfants ne voient pas de contenu inapproprié en premier lieu. Et FamiSafe peut aussi le faire.

Comme vous vous en doutez, il fonctionne avec les navigateurs Web populaires – y compris Google Chrome – et empêchera les enfants de visiter des sites Web ou des pages Web qu’il juge inappropriés. Vous pouvez personnaliser ce qu’il bloque et approuver des sites Web spécifiques.

FamiSafe peut également détecter les images inappropriées dans les albums photo et vous envoyer une alerte si quelque chose est découvert, et vous pouvez prendre des mesures pour supprimer (ou flouter) toutes les images offensantes.

De plus, le contenu explicite peut également être détecté dans certaines applications de médias sociaux.

4. Vous pouvez suivre les allées et venues de vos enfants

FamiSafe vous permet de voir exactement où se trouve votre enfant à tout moment sur une carte. Mais pour vous éviter de consulter la carte, vous pouvez configurer des barrières géographiques et recevoir des notifications automatiques lorsqu’elles arrivent à un endroit tel que l’école ou la maison.

Et au cas où vous voudriez savoir où ils se sont rendus un jour particulier, il y a aussi un historique de localisation qui montre exactement cela.

Essayez FamiSafe gratuitement

Vous pouvez essayer FamiSafe entièrement gratuitement pendant trois jours et voir exactement comment cela peut vous aider à protéger vos enfants.

Si vous l’aimez, le plan familial ne coûte que 60,99 $ par an et couvre jusqu’à 10 appareils.

Pour en savoir plus sur FamiSafe, il vous suffit visitez le site Web de Wondershare.