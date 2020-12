La callisthénie est un type d’entraînement qui utilise principalement le poids corporel pour effectuer des exercices. Le terme de callisthénie provient des mots grecs «kallos», qui signifie beauté et «sthénos» qui se traduit par force. Aucun équipement n’est requis pour les entraînements, mais parfois des outils portables légers comme des anneaux et des barres peuvent être utilisés. Dernièrement, l’engouement croissant pour la forme physique et le type de corps maigre a attiré les gens vers la gymnastique.

Si elle est effectuée de manière cohérente, la gymnastique gymnique aide à développer la force ainsi que la capacité aérobie; de nombreux programmes d’entraînement athlétique et militaire incluent la gymnastique dans leur programme de conditionnement physique. En 2017, une étude publiée dans Isocinétique et science de l’exercice a trouvé que la gymnastique gymnique était une méthode d’entraînement faisable et efficace pour améliorer la force, la posture et la composition corporelle sans utiliser d’équipement de gymnastique énorme ou compliqué.

Les entraînements de gymnastique peuvent inclure des exercices comme des sauts, des fentes, des squats, des pompes, des planches, des rangées inversées et des burpees. Si vous êtes un débutant, vous devez effectuer de tels exercices sous la direction d’un professionnel qualifié pour une forme correcte.

Voici quelques avantages de la pratique de la callisthénie:

1. Peut être pratiqué n’importe où

La callisthénie peut être pratiquée partout où vous le souhaitez, car aucune configuration spécifique comme une salle de sport ou un terrain n’est requise pour cela. Comme cela peut être fait n’importe où et sans équipement, c’est une option abordable – ce qui facilite le maintien d’une cohérence à long terme avec ce type d’entraînement, contrairement à d’autres entraînements.

2. Fonctionne sur plusieurs groupes musculaires

Chaque exercice de callisthénie fonctionne sur plusieurs muscles à la fois et met également au défi les groupes musculaires d’augmenter l’endurance globale. Par exemple, un squat ne fonctionne pas seulement sur tous les muscles des jambes, mais active également les muscles du tronc pour la stabilité et l’équilibre. Cela permet d’obtenir de meilleurs résultats dans un laps de temps plus court.

3. Améliore la flexibilité

Alors que la plupart des gens choisissent un type d’entraînement qui les aide à perdre du poids ou à se muscler, ils font rarement leur choix en fonction de facteurs tels que la flexibilité. La callisthénie et la flexibilité sont interconnectées – faire de la séance d’entraînement vous aidera à devenir plus flexible et devenir plus flexible améliorera également votre capacité à pratiquer la gymnastique. En plus de la force et de la flexibilité, la callisthénie améliore la mobilité et l’équilibre en travaillant simultanément sur différents groupes musculaires et en étirant vos muscles dans une plus grande mesure.

4. Aide à perdre du poids

De nombreuses études ont montré que la callisthénie était une méthode efficace pour perdre du poids supplémentaire, même chez les personnes obèses. La callisthénie offre un mélange équilibré d’exercices de haute intensité, cardiovasculaires, d’équilibrage et d’endurance. Par conséquent, il facilite la perte de graisse et favorise la santé cardiaque.

